Dimite el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz También ha renunciado a sus responsabilidades el concejal de Cultura, Iván Pérez. La decisión de ambos responde a «motivos estrictamente personales relacionados con sus respectivas responsabilidades profesionales», ha informado el PSOE de Llanera

Isabel Gómez Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 11:59 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, ha dimitido. Así lo ha comunicado el PSOE a través de una nota de prensa, en la que señala que también ha renunciado a sus cargos el concejal de Cultura, Iván Pérez.

La decisión de ambos, de acuerdo al comunicado, responde a «motivos estrictamente personales relacionados con sus respectivas responsabilidades profesionales fuera de la política».

En palabras del PSOE, se trata «una decisión meditada, tomada desde la serenidad y la honestidad que siempre han caracterizado su forma de estar en lo público. Lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, tras cumplir con su responsabilidad hasta el último minuto, esperando a que concluyeran los grandes eventos del verano para no alterar el normal desarrollo de las actividades del municipio«.

La agrupación socialista de Llanera solo tiene buenas palabras para el hasta ahora alcalde: «Gerardo ha sido mucho más que un alcalde. Ha sido un líder cercano, valiente, con visión, que supo recoger un proyecto político cuando Llanera estaba paralizada, y convertirlo en uno de los concejos con mayor dinamismo, actividad cultural y calidad de vida de Asturias, 'sacando a Llanera del blanco y negro, para hacer una Llanera en color', como él mismo suele decir».

Respecto a Iván Pérez, la formación también reconoce «su trabajo y su dedicación durante estos dos años de mandato, especialmente en un área tan sensible como la cultura, en la que ha demostrado implicación y cercanía».

Tanto el hasta ahora alcalde como el concejal de Cultura comunicaron su decisión con antelación, pero decidieron anunciarlo coincidiendo con el Certamen de Ganados de Llanera, referente del concejo que se celebra este fin de semana, y con el cierre de los eventos estivales.

«En los próximos días» comenzará el proceso para «una transición ordenada», ha anunciado el PSOE de Llanera, cuyo secretario general, José Antonio González, ha recalcado: «Hay un camino trazado y un equipo fuerte, comprometido y con una idea clara de hacia dónde debe seguir Llanera. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso, la misma responsabilidad y el mismo espíritu que él nos supo contagiar desde el primer día».

