El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»

«Se trata de escuchar al sector ganadero, no es cuestión de cuarenta o cincuenta visitas, sino de dar soluciones». Así respondió este martes ... el exalcalde de Llanera, Gerardo Sanz, a las últimas declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, en las que defendía la política rural del Gobierno autonómico.

Fue durante el cierre del concurso ganadero del concejo cuando Sanz anunció su dimisión. En aquel momento, el exregidor de Llanera lamentó el poco aprecio a la ganadería que tenía el Principado, unas quejas que luego el presidente respondió, alegando que «uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación ruralista que tiene este gobierno».

En palabras de Sanz a EL COMERCIO, le «dolió un poco que en un momento en el que hacíamos homenaje a los 50 años de las familias ganaderas, no hubiera nadie». Para él, «fue una oportunidad perdida de poder acercarse a escuchar a gente que tiene mucho que decir» y allí «no estaban», ni el consejero ni la directora general.

Barbón excusó la falta del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, por la constitución de la Mesa del Pacto por el Medio Rural, y destacó la labor y dedicación tanto de él como de su equipo, además de señalar que se contó con la directora general del área de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, para la inauguración del certamen.

Sanz discrepó respecto a esto: «No es cuestión de quién esté allí, sino de la pérdida; los ganaderos tenían mucho que decir», tanto en problemas de relevo generacional como de presión del mercado o convivencia con la fauna salvaje.

Aunque ya no sea alcalde, dijo, «seguiré defendiendo los intereses del municipio». Es algo que lleva consigo, dijo, tras diez años a cargo del Ayuntamiento; por eso señaló que «comprendía» la defensa de Barbón: «A él le toca ser presidente, pero tiene que acordarse primero de que fue alcalde y tuvo que defender Laviana, igual que hice yo con Llanera».

De sus últimos proyectos en el Ayuntamiento como alcalde, destaca la inauguración de la nueva escuela infantil de Lugo de Llanera, algo «muy importante» para las familias. Sin embargo, quedan pendientes otras cuestiones, «muchos temas» a nivel autonómico que no consiguieron solución. Lo encabezan «los problemas de tráfico» que afronta la zona centro y que se solucionarían con las variantes de Posada y Cayés, una insistencia con la que llevan años.

Además, cuenta también el proyecto para ampliar el suelo industrial del polígono de Silvota, uno de los principales ejes económicos del centro de Asturias. En general, son temas que espera se «relancen» desde el equipo de gobierno local, una vez se establezca el nuevo alcalde en un próximo pleno antes de septiembre. Hasta entonces, mantendrá su acta de concejal, pero luego seguirá como un militante más.