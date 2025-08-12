El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gerardo Sanz, exalcalde de Llanera, en el Pleno de constitución del Ayuntamiento en 2023 Pablo Nosti

El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»

Gerardo Sanz afirma que «siempre» defenderá «los intereses del municipio» y que el sector «necesita soluciones, no cuarenta visitas» de la consejería

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Posada de Llanera

Martes, 12 de agosto 2025, 22:12

«Se trata de escuchar al sector ganadero, no es cuestión de cuarenta o cincuenta visitas, sino de dar soluciones». Así respondió este martes ... el exalcalde de Llanera, Gerardo Sanz, a las últimas declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, en las que defendía la política rural del Gobierno autonómico.

