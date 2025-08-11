El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Principado, Adrián Barbón Arnaldo García

Adrián Barbón, tras la dimisión del alcalde de Llanera: «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación»

El presidente del Principado cuestiona los reproches de Gerardo Sanz y reivindica la labor de Medio Rural en el concejo

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:45

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondió este lunes a las declaraciones de Gerardo Sanz, quien anunció su dimisión como alcalde de Llanera, ... sobre la falta de asistencia de representación del Gobierno de Asturias en el concurso de ganado del concejo, un reproche que el regidor, en su discurso, relacionó con la falta de importancia que le da la Administración autonómica a la ganadería. «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación», señaló Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  4. 4 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  5. 5 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  6. 6 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  7. 7 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  8. 8

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  9. 9 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adrián Barbón, tras la dimisión del alcalde de Llanera: «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación»

Adrián Barbón, tras la dimisión del alcalde de Llanera: «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación»