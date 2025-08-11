Adrián Barbón, tras la dimisión del alcalde de Llanera: «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondió este lunes a las declaraciones de Gerardo Sanz, quien anunció su dimisión como alcalde de Llanera, ... sobre la falta de asistencia de representación del Gobierno de Asturias en el concurso de ganado del concejo, un reproche que el regidor, en su discurso, relacionó con la falta de importancia que le da la Administración autonómica a la ganadería. «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación», señaló Barbón.

El presidente dijo «respetar» la decisión de Sanz por dimitir, una situación de la que era conocedor desde febrero de este año y que mantuvo en discreción a petición tanto del hasta ahora alcalde como del secretario del partido en Llanera, José Antonio González. Sin embargo, cuestionó las críticas del regidor de Llanera respecto a la labor de Medio Rural y reivindicó el trabajo de la consejería a cargo de Marcelino Marcos. «Discrepo con él porque tenemos una política clara», subrayó.

Hizo un repaso de los actos de agenda en las que la consejería tuvo que acudir a Llanera. Cuarenta veces se contó con representación de Medio Rural en el concejo, nueve de ellas con el consejero presente. Respecto al concurso ganaderos que se celebró este fin de semana -con el 50 aniversario de su fundación- indicó que hasta en dos ocasiones estuvo Marcos y que incluso llevó a Llanera al ministro de Agricultura en estos dos años. «Precisamente porque sabe el valor que se da al mundo rural y a la agricultura en Llanera», recalcó Barbón.

En cuanto a esta edición, subrayó que la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, sí acudió al concurso y que, lamentable, el consejero no pudo acudir por que coincida con el pacto rural.

«Yo en su lugar hubiera criticado lo que vemos en el marco financiero plurianual en la Unión Europea, que es un ataque frontal a la política agraria común», dijo Barbón. Se trata de un preocupación ganadera que «el gobierno de Asturias está liderando en España y en Europa».