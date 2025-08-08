«Señaldá de mi niñez y del bocata calamares»

Jana Suárez Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 22:33 Comenta Compartir

Entró con paso fuerte Adrián Barbón a la Fidma 2025 y lo primero que hizo fue coger un mayu de madera y machacar las manzanas trituradas que se encontraban en un duernu a la puerta del pabellón del Principado de Asturias. «Ahora que sabéis que además estoy a dieta, no hay mejor deporte que mayar y seguir apostando por mantener viva esta tradición que forma parte de la cultura sidrera de nuestra región», afirmó el presidente del Principado. Lo hizo a las 11.20 horas acompañado de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, el director de la Oficina Económica, José Antonio Sicre; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, y Luis Benito García, comisario de la exposición '¡Asturies ye sidrera. Lo nuestro ye mundial'. Porque, en palabras de Barbón, «la Feria es un escaparate internacional que muestra lo mejor de nuestra región, y estamos para presumir», declaró. Se refería a la declaración de la cultura sidrera Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

«Tierra de oportunidades»

Para Barbón, «está emergiendo una nueva Asturias, una tierra de oportunidades y llena de posibilidades: la Asturias de la ciencia, de la innovación, de la atracción turística y de población. La Fidma forma parte del paisaje de Asturias y es muestra de nuestra identidad», apuntó el presidente, quien confesó que «venir a la Fidma es un chute de autoestima que permite darle la vuelta a esa tendencia que tenemos a recrearnos en las situaciones difíciles y a pensar que no tenemos futuro». Así lo dijo durante su recorrido por el pabellón del Principado, donde no dudó en probar «un culín de sidra fresca como a mí me gusta, apoyado en un chigre. Soy fíu de mineru, eso se lleva dentro», afirmó. Abarcaba la tradicional visita del presidente 33 'paradas' entre pabellones y estands, pero como es habitual en él amplió el tour predefinido, pues muchas personas querían saludarle y trasladarle comentarios. «Barbón, tás muy guapu y delgáu, no te reconocía» le dijo la casina Luisa Suárez, que le espetó dos besos. Lo hizo en el espacio que la Autoridad Portuaria de Gijón ocupa en el pabellón 3-4 y que le mostró la presidenta del mismo, Nives Roqueñí. Era el tercer espacio cerca del mediodía. Antes había escuchado atentamente en el Ayuntamiento de Gijón la historia sidrera de la ciudad. Recorrió también los estands de los ayuntamientos de Oviedo; donde no dudó en posar con Mafalda y apoyar la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031, y Avilés, donde se fundió en un fuerte abrazo con Mariví Monteserín.

«Me encanta jugar»

Como un niño más que acude a la Feria, no dudó Barbón en jugar en los estands de Cadasa con la mascota Goti, así como en el de EdP, la Cocina Económica, Total Energies o Alimerka, entre otros. En este último confesó: «Soy muy malo para los deportes, eso sí acerté a meter una bola, la de la izquierda, algo querrá decir», expresó. Sonriente, posó con las gafas de Hunosa y se mostró encantado con la funda 'Yo soy de la cuenca buena'. Pero además, no dudó en ponerse capa y montera picona en el SabadellHerrero del que alabó «la interesante y didáctica exposición sobre las fiestas de Asturias». El mapa interactivo de Asturias en 3D de Unicaja también llamó mucho su atención. «Tenemos que hacer nosotros uno igual», le dijo a la consejera de Cultura. Por supuesto, no se fue de la Feria sin comprar algo para sus sobrinas, Cayetana y Martina: un juego en asturiano. «Y para mí un llavero y una taza que trae 'soy de pueblu', porque siempre lo digo y con mucho orgullo».

«Siempre vengo a la Feria»

Con un fuerte apretón de manos entre Barbón y el director de EL COMERCIO, Ángel M. González, comenzó una la visita al estand del decano. «Me cuidáis bien, que me recibís con agua fresca», agradeció el presidente en una jornada marcada por las altas temperaturas. Tenía claro el titular que le encantaría ver en la portada de este periódico: «Asturias supera nuevamente las 400.000 personas trabajando». Y culminó su visita recordando: «Para mí la Feria es niñez, es venir con la familia, disfrutar en la playa, comprar cosas. Los de les cuenques siempre venimos a la Feria. La señaldá de esos años me invade y siempre lo haré. Y, como presidente, me encanta ver el futuro que tiene», concluyó.