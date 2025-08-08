El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el comisario de la exposición del estand del Principado sobre la cultura sidrera, Luis Benito García; y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, antes de realizar la visita institucional al estand del Gobierno de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
El director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el comisario de la exposición del estand del Principado sobre la cultura sidrera, Luis Benito García; y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, antes de realizar la visita institucional al estand del Gobierno de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. E. C-

Adrián Barbón, en la Feria de Muestras de Asturias: «El candidato en Gijón tiene que ser alguien que sume a la marca»

El secretario general de la FSA apunta que del proceso de primarias tiene que «salir el mejor candidato o candidata» para «ganar y gobernar Gijón»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:56

El presidente del Principado y secretario general de la FSA se mostró respetuoso este mediodía durante su visita a la Feria de Muestras, con los procesos electorales internos de la Agrupación Socialista de Gijón, que en estos momentos carece de un liderazgo claro en el grupo municipal tras la dimisión del candidato en las últimas elecciones y ya exportavoz Luis Manuel Flórez, 'Floro', y con la única certeza de que el reelegido secretario general, Monchu García, no aspira a presentarse a las futuras primarias, puesto que así lo ha declarado en repetidas ocasiones, mostrando su preferencia por la bicefalia en el liderazgo político del socialismo gijonés.

En este contexto, Barbón quiso recordar que «nuestro partido es un partido democrático, aquí no se elige a dedo a nadie, es decir, hay una cosa que se llama elecciones primarias y yo soy presidente del Principado y secretario general porque me sometí a las primarias».

Barbón quiso recordar que «lo que está claro es que el PSOE de Gijón ganó las elecciones en 2023, que nadie lo olvide y fue la fuerza más votada en 2019». Por eso, enfatizó que la formación «aspira al mejor o la mejor, eso lo tenemos muy claro, tiene que salir el mejor o la mejor candidato o candidata».

El jefe del Ejecutivo regional esquivó dar nombres al tratarse de «un proceso que aún no se ha convocado», pero sí quiso fijar los requisitos que debe cumplir quien lidere la lista electoral del PSOE en la principal ciudad de Asturias. «Tiene que ser una persona que sume a la marca, esto es fundamental», afirmó Adrián Barbón. «Los políticos tenemos que sumar a la marca, no ir al rastro de la marca, hay que poner un plus, esto es importantísimo también y de que salimos a ganar y gobernar Gijón nadie tenga ninguna duda», argumentó, quién sabe si haciendo referencia al anterior proceso de primarias en Gijón, donde ganó un candidato con una trayectoria reconocida en el ámbito social, pero totalmente ajena a la política hasta ese momento.

