Marcelino Marcos presidió la constitución de la Mesa del Pacto del Medio Rural. Álex Piña
Pacto por el Medio Rural

Asturias inicia «la década del campo»

El Principado impulsa el Pacto por el Medio Rural con una hoja de ruta que marca 2030 como fecha límite para convertirlo «en un sector estratégico». URA, el sindicato más votado en el Consejo Agrario, anuncia que «sin calendario ni presupuesto» el proyecto quedará «en un brindis al sol»

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:14

«La década del cambio tiene que ser la década del campo». «El objetivo es garantizar la viabilidad del medio rural como espacio de vida, ... actividad económica y equilibrio territorial». Ese es el resumen que el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, realizó de la Mesa del Pacto por el Medio Rural que el Principado acaba de constituir y al que ha querido dar la mayor visibilidad. Primero, con la elección del escenario, el ovetense Palacio de los Condes de Toreno. Y, segundo, con los participantes, ya que en la reunión participó, además del propio consejero, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño; y los directores generales de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; de Gestión Forestal, Javier Vigil; de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, y de Pesca Marítima, Francisco González.

