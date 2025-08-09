La ganadería de Llanera sufre por «la falta de relevo»

Sin relevo generacional y con precios por carne y leche que «no dan para vivir». Esos son los dos principales problemas que afectan ... al sector ganadero en Asturias y que se abordaron en el Concurso-Exposición de Ganado de «Hay que dejar la política fuera y apoyar al medio rural», dice el alcalde de Llanera.

Durante este fin de semana, más de 400 reses de toda la región y del norte de España están congregadas en el recinto ferial de Ables, ocasión en la que también se han sumado los ganaderos locales para celebrar los 50 años del certamen que, en algunos casos, inauguraron sus abuelos.

La experiencia de años en el sector les ha servido para observar, en primera fila, cómo cada vez mejoraba más el concurso, profesionalizándose hasta convertirse «en uno de los más importantes de Asturias».

Principalmente, esto se debe, destacó Eliseo López, director técnico del concurso, a la «gran calidad de los animales». Para estos ganaderos, el hecho de poder observar de cerca a frisonas y asturiana de los valles de tal nivel demuestra no solo el «gran trabajo» que hay detrás, sino también el éxito de conseguirlo a pesar de las dificultades.

Sobre todo, al ver cómo la media de edad iba envejeciendo año a año, sin «chavales nuevos que quieran tirar, pero ¿cómo van a querer si esto no da para vivir?». Así lo cuestionó uno de los más veteranos, Elías Prado, de la ganadería Hermanos Prado, en Bonielles.

Jubilado y con sólo doce reses, aún recuerda cuando tenía 19 años, en una de las primeras reuniones del sector para hablar del futuro de la ganadería en Asturias. «De aquella, un paisano mayor me dijo: 'Chaval, que Dios te libre de tener que trabajar en un sector subvencionado'. Tenía razón, así no se puede», dijo.

El precio de la carne –que los ganaderos reconocen que ha mejorado– no es «suficiente» para compensar todo lo demás. «Hace treinta años, el kilo de ternera se vendía a mil pesetas, lo que son seis euros. Hoy está a ocho, solo dos euros más en todo este tiempo», reprochó Herminio Suárez. Su familia fue una de las fundadoras del concurso y, a día de hoy, conserva la ganadería en Arlós, pero ha tenido que «compaginar la profesión con otras actividades».

Diez años

«Si la cosa no cambia, en diez años será peor. Las fincas se irán abandonando», pronosticó Manuel Ángel Iglesias, otro de los ganaderos cuya familia fue una de las fundadoras del concurso. Para él, «la falta de relevo es el gran problema del campo», difícil de resolverse sin una apropiada «inversión y querer hacer» por parte de la administración responsable.

Sólo algunos casos, como el de Alejandro Rodríguez, son la esperanza del sector. A sus 13 años, lleva toda la vida rodeado de animales en la ganadería familiar en Bonielles y, en su opinión, es algo que «se tiene que enseñar» de joven al que no lo conozca.

Para este joven de Llanera, «es algo que no se puede describir, hay que estar ahí para no olvidar lo que somos».