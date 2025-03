La Semana Santa en Grado está a punto de comenzar y Venancio Martínez (1961, Navia), médico y pediatra con más de treinta años ... de experiencia, dará el pregón de este año, este viernes, 28 de abril, a las 19.30 horas, en la Capilla de los Dolores de la villa moscona. En él, intentará no sólo transmitir sus creencias, sino su visión de cómo vivir estas fechas.

–Este año será el pregonero de Semana Santa, ¿qué supuso para usted que se lo ofrecieran?

–Pues para mí es algo muy importante y una gran alegría. Es un reto enorme y un gran esfuerzo el hacer un pregón en el que airear y poner a la vista mis creencias

–¿Hubo algún momento de duda?

–Al principio no me veía de pregonero en Grado. Ya lo he sido antes, en varios sitios del occidente de Asturias, donde tengo mi vínculo más fuerte. Pero después lo vi claro, dije que sí, tenía que estar allí por el pregón, por los amigos que tenía y por la gente que me propuso participar en esta Semana Santa.

–Con la experiencia de haberlo hecho antes, ¿le resultará más sencillo?

–Yo escribo, tengo bastantes libros publicados de pediatría y de historia de la medicina en Asturias y de otras cosas, pero dar pregones me resulta difícil. Aun no soy un profesional en el tema.

–¿Por qué?

–Llegar a un público grande es muy diferente. Normalmente escribes para grupos cerrados y controlas lo que puedes decir y lo que no, pero aquí es más difícil. Tienes que intentar llegar a todas las personas que pueda, estar allí, será algo diverso

–¿Habrá algún tema en especial que trate en su pregón?

–Aún lo estoy escribiendo ahora, ultimando detalles, pero voy a hablar de la espiritualidad y la religión en mi vida, de la crucifixión de Cristo y su significado. Esas son las dos partes que tiene mi pregón y que tendré que contar, según me pidieron, en unos 20 minutos. Será complicado.

–Siendo escritor, ¿había escrito alguna vez antes algo de temática religiosa o sólo pregones?

–Hace unos años escribí un librito después de hablar con un sacerdote jubilado en la Casa Sacerdotal de Oviedo, que había sido el párroco en el occidente de Asturias. El librito se tituló 'Conversaciones con un cura de pueblo: mi disposición personal hacia la fe y la razón'. Como médico y biólogo, exponía ahí todo lo que me planteaba el tema religioso, como persona con una formación científica.

–Esa división entre ciencia y religión, ¿la llevará al pregón?

– Sí, claro. Lógicamente, mi profesión aparecerá. Además, la imagen que se venera y a quién va dirigido el pregón es el Cristo de la Buena Muerte

–Y el Vía Crucis cuaresmal, el 6 de abril, será para los enfermos

–Exacto. El Cristo de la Buena Muerte, en el nombre 'la buena muerte' quiere decir 'eutanasia'. Con lo cual, aunque sólo sea de puntillas, hablaré sobre el tema tal y como la percibe un médico.

–Habiendo participado en varias Semana Santa de Asturias, ¿cree que el fervor se mantiene igual?

–La Semana Santa tiene, primeramente, un significado religioso, también es una expresión de tradición cultural y tiene contenidos de manifestación artística en muchos casos. Pero hoy en día es casi una celebración pagana, una especie de vacaciones de primavera que abandonó, lamentablemente, su identidad y el verdadero sentido que puede tener de tradición cultural y de hecho religioso. Son días de diversión, lo vemos en la televisión todos los días, de ir de tiendas, comer en restaurantes y llenar las playas.

–¿Qué haría falta?

–Ese tipo de celebración está bien para el no creyente, pero pienso que deberían hacer un esfuerzo, respetar y vivir la Semana Santa de otra forma, justificar sus creencias haciendo algo diferente de lo que proponen los demás.

–¿Parecido a cómo se celebraba antes?

–No, no hace falta, sólo diferente. Yo conocí la Semana Santa con las imágenes de las iglesias revestidas de negro y los sermones tremendistas en los que el perdón no tenía cabida. Desde mi punto de vista, la justicia que se proponía aplicar era la de un juez implacable y no la de un padre. Ahora es todo mucho más sencillo, más directo y cercano a la forma de vivir de las personas. Los tiempo cambiaron y la Semana Santa, por supuesto cambió también. Aunque claro, para el creyente está muy contaminada por todo este consumismo vacacional. Debería buscarse algo que no fuese lo anterior y que el creyente mismo se deslinde de todo ese consumismo que rodea la Semana Santa, debe buscar en estos días renovación y un mayor compromiso con todos.

–¿Qué me dice de Grado?, ¿cree que hay un equilibrio entre creyentes y no creyentes?, ¿entre religión y tradición cultural?

–Este es el duodécimo pregón del Cristo de la Buena Muerte, de una cofradía muy bien dirigida que está haciendo un gran esfuerzo por revivir la Semana Santa como fenómeno religioso y como hecho de tradición cultural. Y esto se ve cada año en la respuesta del público, de todos los ciudadanos de la villa moscona.