Siero, en los actos del día de la Constitución en Torrevieja

Siero y Torrevieja refuerzan sus lazos, unidos desde su hermanamiento en 2009. El alcalde de Siero y dos concejalas participaron este sábado en los ... actos de celebración del Día de la Constitución organizados por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) que coinciden, a su vez, con las fiestas patronales de La Purísima. En el salón de plenos, los portavoces de los cuatro grupos municipales repartieron las banderas de España, Alicante y Torrevieja a los 25 colegios e institutos que tiene el municipio. Después, en la Plaza del Ayuntamiento, ha tenido lugar el izado de la bandera de España.

El regidor sierense, Ángel García, intervino en un acto agradeciendo a su homólogo torrevejense, Eduardo Dolón, la hospitalidad y recordando cómo fue el hermanamiento de ambos municipios, en 2009.

A la celebración acudierontambién la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Rosa Nosti, y la edil de Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña.

Al finalizar la parte institucional, el alcalde y las concejalas se han desplazado junto a los ediles de la corporación de Torrevieja al recinto de mercados del Parque Antonio Soria para participar como parte del jurado en el XXXIII Concurso de Paellas. Un evento popular, donde participan más de 500 peñas de familias y amigos, y en el que 80 de ellos compiten por hacerse con el título de la mejor paella.