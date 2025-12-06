El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Izado de la bandera en Torrevieja. E. C.

Siero, en los actos del día de la Constitución en Torrevieja

Ambos municipios, hermanados desde 2009, refuerzan así sus lazos

E. C.

Torrevieja

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

Siero y Torrevieja refuerzan sus lazos, unidos desde su hermanamiento en 2009. El alcalde de Siero y dos concejalas participaron este sábado en los ... actos de celebración del Día de la Constitución organizados por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) que coinciden, a su vez, con las fiestas patronales de La Purísima. En el salón de plenos, los portavoces de los cuatro grupos municipales repartieron las banderas de España, Alicante y Torrevieja a los 25 colegios e institutos que tiene el municipio. Después, en la Plaza del Ayuntamiento, ha tenido lugar el izado de la bandera de España.

