Siero reabre sus centros de estudio con motivo del inicio del nuevo curso escolar

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad de Siero, Eva Iglesias, anunció esta semana los horarios de los centros de estudio del concejo, que ... abrirán este martes con motivo del inicio del curso escolar.

Tal y como explicó la edil, el centro de estudios de La Pola, localizado en la Casa de la Cultura en la calle alcalde Parrondo, abrirá hasta el día 15 de 9 a 14.30 horas; después lo hará de 9 a 21.45 horas, coincidiendo con el horario de la biblioteca pública.

Respecto a los otros tres centros, el de Lugones, situado en la calle Leopoldo Alas Clarín; el de El Berrón, situado en la calle Los Zarzales, y el de La Fresneda, en el camino de La Llosa, estarán en funcionamiento de 9 a 22 horas.

Las cuatro instalaciones tendrán este horario de lunes a viernes, excepto los días festivos que permanecerán cerradas al público, se detalla desde el equipo de gobierno local. Iglesias recordó que los centros de estudio ampliarán sus horarios en época de exámenes.