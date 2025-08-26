Siero recibe 45 peticiones para acceder a las ayudas de rehabilitación de edificios

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', informó este martes de que el Ayuntamiento ha recibido 45 solicitudes a la convocatoria de ayudas destinadas ... a la realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en edificios existentes en el municipio. Los proyectos subvencionados deben tener como objetivo reducir el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono, mejorando la eficiencia energética de los edificios a través de la renovación de su envolvente térmica, siempre respetando la estética del entorno y contribuyendo a la sostenibilidad de la zona.

El importe destinado a estas ayudas asciende a 4,7 millones de euros, una financiación otorgada al Ayuntamiento de Siero por parte de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo en 2024. Las ayudas se centran especialmente en subvencionar las actuaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios, un elemento clave para la optimización energética y el confort térmico en los hogares.

A esta línea podían concurrir comunidades de propietarios legalmente constituidas que cuenten con edificios residenciales de al menos 40 años de antigüedad y que destinen al menos el 70% de la superficie a uso residencial. Tenían preferencia los bloques sindicales y su entorno en Lugones, el barrio de El Carmen en La Pola y las barriadas de Carbayín Alto y de Carbayín Bajo-Pumarabule. Tal y como ha detallado el alcalde, ahora se abre un plazo de revisión de documentación en el que se harán requerimientos de subsanación.

En este sentido, García avanzó que el importe total de ayudas solicitado supera los 8 millones de euros. De las 45 peticiones, 29 son para edificios en Lugones (19 en zona preferente), 15 en La Pola y una en El Berrón.

El importe subvencionado cubrirá hasta el 70% del presupuesto de cada proyecto, que incluirá tanto las obras de rehabilitación como el proyecto técnico necesario para llevar a cabo las intervenciones. El importe máximo que podrá ser subvencionado por proyecto es 242.000 euros.