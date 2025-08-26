El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Barrio de El Carmen en La Pola. A. F. G.

Siero recibe 45 peticiones para acceder a las ayudas de rehabilitación de edificios

El importe destinado a estas línea asciende a 4,7 millones de euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 26 de agosto 2025, 18:43

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', informó este martes de que el Ayuntamiento ha recibido 45 solicitudes a la convocatoria de ayudas destinadas ... a la realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en edificios existentes en el municipio. Los proyectos subvencionados deben tener como objetivo reducir el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono, mejorando la eficiencia energética de los edificios a través de la renovación de su envolvente térmica, siempre respetando la estética del entorno y contribuyendo a la sostenibilidad de la zona.

