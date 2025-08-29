«Para el cartel de las fiestas del Portal uní tradición y modernidad»

El cartel de este año para las fiestas del Portal de Villaviciosa está lleno de simbología y guiños especiales que la acuarelista Rosa ... Rubio (Villaviciosa, 1972), miembro del grupo Nieblastur, ha pensado durante todo un año. En su mente tenía claro que quería unir dos conceptos: «tradición y modernidad», algo que finalmente ha conseguido a través de las pandereteras de la Danza del Portal que centran la imagen de unas fiestas que ya están en plena cuenta atrás y que darán comienzo el día 12 de septiembre.

«Quería mantener la sensación de fiesta, el baile debía ser un símbolo importante en el cartel», dijo la artista, por eso el dibujo se centra en «el protagonismo femenino» de las ocho pandereteras.

En ellas es donde está todo, con sus instrumentos «tocan y bailan» en una danza de la que «siempre fui observadora, admirándola en la distancia». Ellas «son la tradición», mientras que lo actual se representa «en los dibujos pintados en las panderetas». Una moda que la propia artista ha notado en los últimos cuatro años y que quiso traspasar al Portal.

En ellas se ve el escudo de Villaviciosa y un escanciador de sidra con una manzana, «en referencia al nombramiento de la cultura sidrera como patrimonio de la Unesco y al Festival de la Manzana que se celebra este año». En el centro está la Virgen del Portal «en el aire, la panderetera no la sujeta nadie, es como si fuera una ofrenda para ella».

Sin embargo, el homenaje que más destaca este año es el que se hace al azabache de Villaviciosa. Una firma especial que la artista añadió en el último momento, tras el reciente fallecimiento de la azabachera María Pérez. «Para mí, ella era una amiga, una trabajadora fuerte y valiente, maestra en los suyos», destacó Rubio.

Así, tras el permiso de la familia, se pintó en las pandereteras las pulseras «con el trébol que representaba su trabajo», añadiendo también collares y pendientes de azabache. Un homenaje especial «recordando su larga trayectoria» para defender el mineral jurásico de Villaviciosa y su singular patrimonio.

El resultado ha convencido al público y la obra de la artista ha recibido «una gran aceptación», con elogios de todos aquellos que han podido encontrar sus guiños a la cultura maliaya. Incluso el color morado –el de la bandera de Villaviciosa– para los fajines de los personajes masculinos.

El entorno de la ría

Más allá de los simbolismos que hayan salido del pincel de Rubio, el cartel en sí ya es una glosa a la tradición acuarelista de la villa, teniendo como autora a una de los fundadores, en 2016, del grupo Nieblastur.

Pintar con los artistas que lo componen, dijo, «es una escuela perpetua» de la que aún sigue aprendiendo tras más de diez años perfeccionando su técnica de acuarela. La esencia de este grupo, íntimamente ligado a los paisajes de la villa, se refleja con el uso de la ría de Villaviciosa para dar «entorno» al dibujo.

Fue gracias a la colaboración del historiador Senén Rivero y a la Asociación de Amigos de la Danza del Portal que pudo repasar el archivo de carteles de los últimos años; así fue como se dio cuenta de que «muy pocos de ellos tenían la ría».

¿Cómo no incluirla?, se preguntó. No sólo por su valor en el concejo, sino por la presencia en muchas de sus pinturas, uno de sus «lugares favoritos para pintar» y al que intenta volver «cada sábado». Las fiestas del Portal darán comienzo el 12 de septiembre y se prolongarán hasta el día 17 de ese mes. Las pregoneras serán las integrantes del equipo femenino de fútbol-sala Rodiles (viernes 12, 20.30 horas, plaza del Ayuntamiento).

Y a partir de ahí, tras la apertura de las fiestas, llegará un programa cargado de actividades. Con el día 14, el de Nuestra Señora del Portal, como eje central. En esa jornada dominical, a las 11.30 el ramu saldrá de les escueles hacia la iglesia parroquial, donde a las 12 horas se oficiará la misa. Después, comenzará la procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se procederá a la interpretación de la Danza del Portal.