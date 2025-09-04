David Uclés repasará su exitoso libro sobre la guerra civil en un retiro literario en Quintes

El escritor David Uclés (Úbeda, 1990) estará este mes en Quintes, donde participará en un retiro literario organizado por la Asociación ... Remanso y la Sociedad Cultural Recreativa Clarín de esta localidad maliaya. Se trata de una actividad en la que un grupo de treinta aficionados a la lectura pasará el fin de semana del viernes 19 al domingo 21 en el hotel rural El Pilpayo.

Además, la sociedad ha organizado una lectura de su último libro, 'La península de las casa vacías', el domingo 21 a las 12 horas, en su sede de Quintes. Una actividad en la que el aforo es de 100 personas para la cual ya han abierto inscripciones. En ella, explicó Dioni Novel, secretario de la entidad, «Uclés no sólo leerá algo del libro, sino también unas páginas de más que no se publicaron», extensiones de la historia que, al final, quedaron fuera. Después el autor firmará firma de ejemplares de esta novela sobre la guerra civil.

La obra de Uclés –que ya va por su decimoséptima edición– lo convirtió en el escritor revelación en 2024, con varias nominaciones y premios como el Cálamo a Mejor Libro del Año o el Espartaco, en la categoría mejor novela histórica en español. El poder contar con él en Quintes, destacó Noval, «acerca la cultura al entorno rural de Villaviciosa».