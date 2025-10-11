La empresa da por terminada la obra que aleja el tráfico de la iglesia maliaya de San Salvador

La empresa Pavitek da por finalizados los trabajos de asfaltado y mejora del trazado de la carretera VV-15 en Priesca ( ... Villaviciosa), una actuación que tenía como principal objetivo alejar el tráfico rodado del entorno de la iglesia prerrománica de San Salvador, declarada Monumento Histórico Artístico, favoreciendo así su preservación y facilitando su uso y mantenimiento. Unos trabajos encargados por el Gobierno del Principado y que han supuesto un coste de 740.858 euros.

El objetivo principal de esta actuación, largamente reclamada en el concejo de Villaviciosa, se ha cumplido. Y la iglesia de San Salvador queda ya a salvo de una carretera que hasta ahora la ponía en riesgo. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa apuntaron que aún no se ha dado respuesta al 100% a las modificaciones planteadas una vez se constató que las vallas de seguridad instaladas en la VV-15 causaban, desde su punto de vista, otros problemas de seguridad. Esas barreras de seguridad provocan el estrechamiento de la vía., sostienen vecinos de la zona y Ayuntamiento, lo que complica la circulación de vehículos largos, como autobuses, y puede poner en riesgo a los usuarios de la carretera, peatones incluidos. De hecho, el Ayuntamiento remitió una carta a la Consejería de Movilidad instando a uno recepcionar la obra hasta que se resolviera este problema; cuestión que, indicaron este mismo sábado, no se ha resuelto de manera completa aunque, matizaron, sí se han ejecutado algunos cambios.

El proyecto se inició en noviembre de 2024 con labores previas de limpieza, desbroce y movimiento de tierras, incluyendo la construcción de una nueva estructura de sostenimiento mediante escollera y elementos de drenaje.

Camino de Santiago

La reconfiguración del entronque con el Camino de Santiago ha sido uno de los ejes centrales de este proyecto. Para ello, explicaron en la empresa, se ha adaptado la rasante con zahorra compactada y escollera, generando un nuevo espacio en el entorno de la iglesia donde se ha habilitado un aparcamiento de 450 metros cuadrados con capacidad para ocho coches y diez motocicletas, además de su vial de acceso.

La zona cuenta ahora además con una zona recreativa de 115 metros cuadrados equipada con cuatro mesas de picnic, papeleras y aparca bicicletas de madera sobre pavimento de celosía de hormigón, «ofreciendo un nuevo espacio de descanso para vecinos y peregrinos».

Para garantizar la continuidad del Camino de Santiago, se ha ejecutado un nuevo tramo de camino de celosía de hormigón de 53 metros de longitud y dos de ancho, aprovechando parte del antiguo trazado. El resto del firme en desuso ha sido demolido y restaurado ambientalmente con tierra vegetal y siembra.