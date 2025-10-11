El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La remodelada carretera, a su paso junto a la iglesia de San Salvador, en Villaviciosa E. C.
Villaviciosa

La empresa da por terminada la obra que aleja el tráfico de la iglesia maliaya de San Salvador

La actuación ha incluido la creación de un área recreativa y una zona de aparcamiento

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:48

Comenta

La empresa Pavitek da por finalizados los trabajos de asfaltado y mejora del trazado de la carretera VV-15 en Priesca ( ... Villaviciosa), una actuación que tenía como principal objetivo alejar el tráfico rodado del entorno de la iglesia prerrománica de San Salvador, declarada Monumento Histórico Artístico, favoreciendo así su preservación y facilitando su uso y mantenimiento. Unos trabajos encargados por el Gobierno del Principado y que han supuesto un coste de 740.858 euros.

