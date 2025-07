La exedil de Vox en Villaviciosa, Marta Sanz, acusa al alcalde de «espiarla ilegalmente»

La que era edil de Vox en Villaviciosa, Marta Sanz, ahora no adscrita, asegura haber sido «vigilada» y «espiada» durante los últimos meses.

Según Sanz, durante una comisión informativa del Ayuntamiento, «el alcalde Alejandro Vega reconoció haberme espiado a través de las cámaras municipales, con el fin de conocer en qué momentos y con qué frecuencia acudía a las instalaciones del Consistorio».

Tras esta afirmación –la edil dice que «consta en el acta de sesión de dicha reunión»– acudió a la Policía Local para saber el número de cámaras autorizadas y señalizadas en el municipio. «Me dijeron que no hay», dijo, ninguna que controle los accesos al edificio consistorial. «O no es cierto o tiene cámaras donde no debe», añadió.

La situación «ya ha sido consultada con un abogado» y desconoce «dónde se encuentran instaladas dichas cámaras a las que hizo referencia, a quién pertenecen y por qué no están señalizadas».

De estarlo, la edil considera que se trata de «una infracción muy grave», por lo que procederá a denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sin descartar «acciones legales» por las «coacciones sufridas» en el ejercicio de sus funciones, al haber sido «espiada ilegalmente».

Actos institucionales

A toda esta situación se le suma una acusación más en la que la edil dice no haber sido invitada a «ningún acto institucional» del Ayuntamiento, por lo que ha sido «excluida» desde que abandonó la formación con la que llegó a la Corporación hace dos años.

En la sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento, Sanz interpelará al alcalde sobre este asunto «para que lo aclare», pues, de ser cierto, «supondría una violación de los derechos a la intimidad», tanto de la edil «como del resto de vecinos de Villaviciosa», sentenció.

Advierte que, si el alcalde «no ofrece explicaciones convincentes», interpondrá «las acciones legales correspondientes» para depurar las posibles responsabilidades administrativas o penales.