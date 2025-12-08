La Feria del Coleccionismo cierra un buen puente de la Constitución en Villaviciosa
La Plaza de Abastos se llenó de gente que buscaba, y encontraba, curiosidades
E. C.
Villaviciosa
Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:38
Un poco de todo y de todo un poco. La Feria del Coleccionismo tomó este puente festivo la Plaza de Abastos de Villaviciosa, ... que se llenó de un sinfín de productos que los numerosos visitantes supieron apreciar y comprar. Desde vinilos a juguetes (para niños y no tan niños, figuras de todo tipo e incluso muebles y algo de ropa.
En el centro de la Plaza de Abastos maliaya los puestos se distribuyeron y sus responsables vieron pasar durante este puente de la Constitución recién finalizado a numerosos vecinos, y visitantes, en busca de un chollo o de un producto original. Incluso aquella figurita que tanto tiempo alguno llevaba buscando. Desde primera hora hasta el cierre, el flujo de personas fue constante.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión