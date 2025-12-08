El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Público en la Plaza de Abastos de Villaviciosa. S. G. A.

La Feria del Coleccionismo cierra un buen puente de la Constitución en Villaviciosa

La Plaza de Abastos se llenó de gente que buscaba, y encontraba, curiosidades

E. C.

Villaviciosa

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:38

Un poco de todo y de todo un poco. La Feria del Coleccionismo tomó este puente festivo la Plaza de Abastos de Villaviciosa, ... que se llenó de un sinfín de productos que los numerosos visitantes supieron apreciar y comprar. Desde vinilos a juguetes (para niños y no tan niños, figuras de todo tipo e incluso muebles y algo de ropa.

