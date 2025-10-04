El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Ana Corripio, besa a su padre Pepín tras su intervención bajo la mirada de su madre Ana María Alonso

Ver 31 fotos
Ana Corripio, besa a su padre Pepín tras su intervención bajo la mirada de su madre Ana María Alonso Arnaldo

La Fundación Corripio Alonso desembarca en Villaviciosa

La presentación de la entidad sirve para convocar sus primeros galardones

Marta Varela

Villaviciosa

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:05

Comenta

La emigración asturiana hace gala de su generosidad con unas raíces que se fortalecen en la lejanía. En esta ocasión, se plasmó este sábado en ... Villaviciosa. El Teatro Riera fue el escenario idóneo para convocar los primeros premios anuales de la Fundación Corripio-Alonso, el mismo día en que su presidente, el empresario de origen asturiano José Luis Corripio Estrada, conocido como 'Pepín' Corripio, fue distinguido con el título de Asturiano Universal por los Centros Asturianos y Casas de Asturias de la Comunidad de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  3. 3 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  4. 4 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  5. 5 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  7. 7 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  10. 10 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fundación Corripio Alonso desembarca en Villaviciosa