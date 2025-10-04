La Fundación Corripio Alonso desembarca en Villaviciosa

La emigración asturiana hace gala de su generosidad con unas raíces que se fortalecen en la lejanía. En esta ocasión, se plasmó este sábado en ... Villaviciosa. El Teatro Riera fue el escenario idóneo para convocar los primeros premios anuales de la Fundación Corripio-Alonso, el mismo día en que su presidente, el empresario de origen asturiano José Luis Corripio Estrada, conocido como 'Pepín' Corripio, fue distinguido con el título de Asturiano Universal por los Centros Asturianos y Casas de Asturias de la Comunidad de Madrid.

Cuatro son los galardones a los que ya se pueden presentar candidaturas. La Fundación, en agradecimiento a sus orígenes asturianos, tiene como objetivo apoyar a personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones públicas o privadas, que desarrollen en distintos ámbitos –social, cultural, artístico, patrimonial– una labor en beneficio de la comunidad, en el ámbito de los municipios de Villaviciosa, Cabranes y Piloña, concejos de donde proceden las familias Corripio y Alonso.

Las cuatro categorías son: Letras; Artes y Conservación del Patrimonio Histórico; Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades; Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica; y, por último, Bienestar Social y Deportes.

En un improvisado discurso, ya que no estaba previsto que Pepín, de 91 años, interviniese –pues lo había hecho su hija Ana en nombre de la familia–, apuntó que «esperamos poder poner en marcha varios proyectos que tenemos pensados para estos territorios; estamos totalmente identificados para aportar al desarrollo de la zona». Si bien apostilló que «no hay que tener dinero para hacer el bien, para hacer cosas útiles para el pueblo donde vive». Y habló del «orgullo de pertenencia a esta tierra» (de la que se fue con cuatro años). Recordó sus orígenes humildes, cómo su padre y su tío viajaron «en un barco en tercera clase porque me decían que no había cuarta».

Con anterioridad, su hija Ana, vicepresidenta de la Fundación, había hablado en nombre de la familia para elogiar a la emigración, recordando a sus abuelos y su viaje a la República Dominicana: «Se llevaron pocas cosas, pero sí lo más importante: los valores aprendidos aquí en este pueblo, muchos principios, tradiciones y recuerdos que estaban en su corazón». Aseguró que «los seres humanos no renuncian a su naturaleza migrante. Lo hacen sin renunciar a los lazos que nos unen y nos atan a un lugar aunque no estemos allí». «El sentido de pertenencia supera todos los límites porque se desarrolla dentro de cada uno, donde sabemos que somos parte de un lugar y todo lo que representa, así estemos a miles de kilómetros de distancia», remarcó. «Con esta presentación reafirmamos el vínculo que une a nuestra familia a esta tierra, un vínculo que está vivo y que nunca se romperá».

La Fundación Corripio-Alonso se había constituido formalmente en agosto de 2024, por José Luis Corripio Estrada, Pepín, y Ana María Alonso de Corripio, impulsores de la institución junto con sus cuatro hijos: Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana Corripio Alonso. Se cumplía así lo anunciado por Pepín Corripio al recibir la máxima distinción que Villaviciosa otorga a los nacidos en el concejo, el título de Hijo Predilecto, el 8 de agosto de 2022, acto en el que anunció su voluntad de crear una Fundación en Asturias para desarrollar aquí la promoción de los valores que ha defendido durante su trayectoria, con una dotación anual de 100.000 euros.

Sus primeros premios han quedado convocados y ya se pueden presentar candidaturas en la página de la Fundación.