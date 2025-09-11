El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acto celebrado en Villaviciosa para presentar el grabado, E. C.

Un grabado del siglo XVIII de la Virgen del Portal pasa a formar parte del patrimonio de Villaviciosa

La obra es de Carmona, destacado grabadista

E. C.

Villaviciosa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:49

El patrimonio maliayo suma una nueva incorporación: un grabado de la Virgen del Portal de Villaviciosa, realizado por Juan Antonio Salvador Carmona, uno de ... los más destyacados grabadores del siglo XVIII. La obra fue donada al Ayuntamiento de Villaviciosa por Evaristo Arce Piniella (1941-2025), Hijo Predilecto de Villaviciosa y Adoptivo de Oviedo. Y ahora será expuesta durante la Novena y festividad del Portal por la Hermandad de Nuestra Señora del Portal de Belén. También se editarán estampas y láminas numeradas de la misma, destinándose los ingresos derivados de su venta a sufragar gastos de conservación y rehabilitación de la imagen del la Virgen del Portal y su capilla.

