Un grabado del siglo XVIII de la Virgen del Portal pasa a formar parte del patrimonio de Villaviciosa

El patrimonio maliayo suma una nueva incorporación: un grabado de la Virgen del Portal de Villaviciosa, realizado por Juan Antonio Salvador Carmona, uno de ... los más destyacados grabadores del siglo XVIII. La obra fue donada al Ayuntamiento de Villaviciosa por Evaristo Arce Piniella (1941-2025), Hijo Predilecto de Villaviciosa y Adoptivo de Oviedo. Y ahora será expuesta durante la Novena y festividad del Portal por la Hermandad de Nuestra Señora del Portal de Belén. También se editarán estampas y láminas numeradas de la misma, destinándose los ingresos derivados de su venta a sufragar gastos de conservación y rehabilitación de la imagen del la Virgen del Portal y su capilla.

Evaristo Arce había expresado su voluntad de donar a Villaviciosa esta obra, de 1776. No pudo hacerlo físicamente en vida y el grabado fue entregado por su familia al alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega y a la Hermana Mayor de Hermandad de Nuestra Señora del Portal de Belén, Iluminada Fernández García.

