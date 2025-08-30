Peón se rinde a la música de los 90 de la mano de Fernandisco

S. G. A. Villaviciosa Sábado, 30 de agosto 2025, 17:51 Comenta Compartir

La música no se detuvo hasta bien entrada la madrugada. Tanto que se hizo de día en Peón y los más animados se resistían a volver a casa. La iniciativa de la Sociedad de Festejos de Santiago de Peón para dar un nuevo aire a las fiestas de esta localidad del concejo de Villaviciosa tuvo una gran acogida este viernes, y hasta parte del sábado. Y así el prau de la fiesta en Peón se llenó de gente de buena parte de Asturias, especialmente de Gijón, para bailar al ritmo de la música de la década de los noventa. Todo un viaje al pasado en una fiesta que se organizó como temática y se animaba a acudir luciendo estilismos propios de aquellos años. El táctel, aquel material del que estaban hechos muchos chándals, se impuso como chaqueta en la noche de Peón, marcando estilo.

Ampliar Un grupo de jóvenes ataviadas con estilismo de la época.

Y todo ello mientras los grandes éxitos de los 90 no paraban de sonar de la mano de otro de los 'clásicos' de aquellos tiempos, Fernandisco, que ejerció como dj. En la comisión de festejos reconocían estar muy satisfechos por el éxito de esta noche noventera, que incluyeron en el programa con la idea de innovar. La comisión, tras recuperar fuerzas, se centraba el sábado en el resto del programa, con la celebración de un trail y la preparación de la cena. 560 vales se vendieron para participar en este encuentro.

Rural Prix

La sesión vermú y subasta del ramu darán continuidad la fiesta el domingo, a las 13 horas. Después, paellada de marisco a las 15 horas y otra de las novedades, el Rural Prix, a las cinco de la tarde, y juegos infantiles. Ceferino Otero actuará a las 18 horas y después llegará el maratón de tute y parchís a las 21.30 horas.

El lunes seguirá la fiesta en Peón, sesión vermú a la una de la tarde, campeonato de sidra casera entre los vecinos de Peón, Arroes y Candanal a la seis de la tarde y la gran merienda campestre a las nueve de la noche dan forma a las actividades del penúltimo día de las fiestas; jornada que tendrá el broche con fuegos artificiales a medianoche, seguidos de la Orquesta La Resistencia y DJ Dani Vieites.

El martes, 2 de septiembre, con una nueva sesión vermú se procederá al cierre de esta nueva edición de las fiestas de Peón.

Villaviciosa