Vivienda que había sido ocupada en Quintes. Arnaldo García
Villaviciosa

La presión vecinal fuerza a los okupas de Quintes a abandonar la vivienda e irse del pueblo

«Nos hacían sentir intimidados», dicen los vecinos, que celebran que todo vuelva a la normalidad

S. G. A.

Villaviciosa

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:00

Comenta

A principios de esta semana los vecinos de la localidad de Quintes daban la voz de alarmas. Una vivienda, en la zona de Granderroble, ... había sido okupada. Cinco personas, entre ellas había dos niños, habían entrado en una casa y la habían okupado. Rápidamente en esta localidad de Villaviciosa se pusieron en marcha para tratar de que estas personas se marcharan de allí. A través de la asociación La Parpayuela los vecinos se movilizaron para poner fin cuanto antes a esta situación. Y su presión ha dado resultados. Este viernes estas personas se marchaban de la vivienda okupada. Se ponía fin así a unos cuantos días de pesadilla en la localidad, preocupada por si cundía el ejemplo.

