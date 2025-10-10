La presión vecinal fuerza a los okupas de Quintes a abandonar la vivienda e irse del pueblo

A principios de esta semana los vecinos de la localidad de Quintes daban la voz de alarmas. Una vivienda, en la zona de Granderroble, ... había sido okupada. Cinco personas, entre ellas había dos niños, habían entrado en una casa y la habían okupado. Rápidamente en esta localidad de Villaviciosa se pusieron en marcha para tratar de que estas personas se marcharan de allí. A través de la asociación La Parpayuela los vecinos se movilizaron para poner fin cuanto antes a esta situación. Y su presión ha dado resultados. Este viernes estas personas se marchaban de la vivienda okupada. Se ponía fin así a unos cuantos días de pesadilla en la localidad, preocupada por si cundía el ejemplo.

Este viernes se iba el último de los okupantes de la casa. En las jornadas anteriores los vecinos, pendientes de cualquier movimiento en torno a la vivienda, ya habían notado que no se veía a los dos menores; tampoco a la mujer.

Y este viernes por fin la vivienda volvía a quedar vacía. «Estamos contentos de que haya sido así», decía el presidente de La Parpayuela, Dioni Novel, quien no tenía dudas sobre las causas de su marcha. La primera y más importante, la presión vecinal. «La gente pasaba por allí, se iba parando, nos movilizamos», explicaba. Y ese rechazo a la presencia de esos okupas dio, en su opinión, resultados. También destacó la intervención de la edil no adscrita en el Ayuntamiento de Villaviciosa, Marta Sanz, quien ejerció de mediadora. «Vino a apoyarnos y a ayudarnos», destacó Novel.

La casa ahora está tapiada y se han colocado unos candados. Su propietario se desplazó hasta Granderroble en cuanto los vecinos le comunicaron lo que había sucedido, que los okupas se habían marchado. Todavía no ha podido acceder al interior dado que es el juzgado quien ha de autorizar ahora que pueda entrar de nuevo a su casa.

«Esperemos que no vuelvan», dijo Novel, quien también remarcó el hecho de que los vecinos se volcaron en ayudar a poner fin a la pesadilla. También apuntó la necesidad de que los propietarios de segundas viviendas tomen algún tipo de medida preventiva para evitar incidentes de este tipo.

«Nos hacían sentir intimidados», añadió sobre la presencia de los okupas.