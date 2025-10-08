El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de la Asociación La Parpayuela, Dioni Noviel (centro), acompañado de varios vecinos de Quintes. P. G.
Villaviciosa

Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble

Los vecinos temen «ser los siguientes» e instan a conseguir ayuda mientras que la familia de okupas alega que no son «criminales»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Quintes

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:38

Hacer presión y evitar más casos de okupación. Los vecinos de Quintes, en Villaviciosa, acordaron este martes, en una convocatoria de la ... Asociación La Parpayuela, organizar movilizaciones y buscar el apoyo de plataformas especializadas.

