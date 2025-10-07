El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Localidad de Quintes, en Villaviciosa E. C.

Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Advirtieron de la entrada de dos familias con menores y el dueño de la vivienda, en la zona de Granderroble, ya ha presentado una denuncia por usurpación en la Guardia Civil

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Quintes

Martes, 7 de octubre 2025, 08:30

Preocupación y mucha inquietud entre los vecinos de Quintes, en Villaviciosa. Un grupo de okupas (formado por dos familias con ... menores, según los testigos), han entrado en una vivienda en la zona de Granderroble, en las inmediaciones de la fábrica repostera. Fueron los residentes de alrededor los que dieron la voz de alarma al propietario que, actualmente, reside en Gijón, pero aunque «sólo pasaron unas horas desde que avisamos hasta que llegó él ya no se pudo hacer nada para echarlos». Este ya ha presentado la denuncia por usurpación de vivienda.

