El telecentro de Villaviciosa reabre tras siete meses cerrado por una baja laboral

Siete meses sin servicio que llegan a su fin. Durante todo este tiempo el Centro de Dinamización Tecnológica Local de Villaviciosa, el telecentro, no ... ha podido prestar servicio y ha permanecido con las instalaciones cerradas. Situación que se originó a causa de la baja de la persona encargada de estas labores, que incluyen la gestión de fondos digitales.

Una situación que ha generado las quejas tanto de los vecinos como de las asociaciones que utilizan estas instalaciones, ubicadas en el edificio del Ateneo Obrero.

El centro, depende de la Mancomunidad Comarca de la Sidra (Mancosi) que es la encargada de la gestión del personal de atención, pero el servicio es municipal; por lo que las quejas de los usuarios se han dirigido al Ayuntamiento.

Ya en julio la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) trasladaba su preocupación por la situación del CDTL de Villaviciosa. «Aún considerando la dificultad de la sustitución, se está causando graves perjuicios a la ciudadanía en una materia tan importante hoy en día como son los servicios digitales y la dinamización digital, siendo éste el único servicio público que tienen encomendadas estas funciones, con la financiación del Principado de Asturias y del propio Ayuntamiento». Reclamaban por tanto que «con la mayor urgencia, se adopten las medidas necesarias para recuperar los servicios de CDTL en Villaviciosa, acudiendo para ello a las vías que legalmente sean necesarias para terminar con la situación de vulneración de derechos ciudadanos al acceso a los servicios digitales que se está produciendo».

Ahora, este problema está a punto de solucionarse. Desde hace una semana la mancomunidad de esta persona y ha procedido a la sustitución y ha reabierto el telecentro. Tras un periodo de formación, la previsión es que la próxima semana ya pueda asumir la labor de emisión de certificados digitales, algo que es muy necesaria y demandado por sus usuarios.

El alcalde de Villaviciosa, ante las quejas recibidas, dio cuenta del problema en el último Pleno ordinario de julio. Y explicó que el Ayuntamiento se había dirigido en varias ocasiones a la mancomunidad para trasladarle las quejas y que se había solicitado en varias ocasiones que se cubriera la baja laboral de la empleada de la mancomunidad.

Sin bolsa de empleo

También puntualizó Alejandro Vega que hasta ahora no había sido posible ante la ausencia de una bolsa de empleo y tras resultar fallidas otras vías para la contratación de personal.

En cualquier caso, el regidor indicó que se está estudiando un cambio en el modelo de gestión del telecentro para evitar que se repitan situaciones como esta, con siete meses sin poder abrir.

La idea sería salirse de este servicio mancomunidad e iniciar los trámites para la creación y cobertura de la plaza en plantilla municipal, pasando el Ayuntamiento a solicitar directamente la subvención del Principado de Asturias, «al igual que vienen haciendo desde hace años» otros consistorios.