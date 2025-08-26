El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez; los investigadores Bernardo Rodríguez y Pablo Cayado, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. E. C.

Villaviciosa cuida de sus investigadores

El Ayuntamiento reconoce la labor de la joven cantera de científicos maliayos

Sara García Antón

Villaviciosa

Martes, 26 de agosto 2025, 19:49

Investigación de vanguardia surgida de la cantera de Villaviciosa. El Ayuntamiento maliayo celebró este martes un acto de reconocimiento a los investigadores oriundos ... del concejo. Como Pablo Cayado y Bernardo Rodríguez, presentes ayer en el salón de plenos consistorial en representación también de sus compañeros. Y como María Toyos Simón, Alberto Sánchez Miravalles, Xurde Menéndez Caravia, Juan Mangas y Alejandro Piñeiro. Todos ellos destacados investigadores en sus ámbitos, Y todos ellos de Villaviciosa.

