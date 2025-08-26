Villaviciosa cuida de sus investigadores

Investigación de vanguardia surgida de la cantera de Villaviciosa. El Ayuntamiento maliayo celebró este martes un acto de reconocimiento a los investigadores oriundos ... del concejo. Como Pablo Cayado y Bernardo Rodríguez, presentes ayer en el salón de plenos consistorial en representación también de sus compañeros. Y como María Toyos Simón, Alberto Sánchez Miravalles, Xurde Menéndez Caravia, Juan Mangas y Alejandro Piñeiro. Todos ellos destacados investigadores en sus ámbitos, Y todos ellos de Villaviciosa.

A ellos y a su esfuerzo quiso reconocer el alcalde, Alejandro Vega, que destacó la importancia de sus investigaciones y de la labor de divulgación que realizan a través de iniciativas como , creada en 2021 y presidida por Cayado.

«Está muy bien celebrar cuando hay triunfos deportivos, como hicimos aquí recientemente con el ascenso del Lealtad, pero también hay que hablar de cosas tan importantes como es la labor de los investigadores», indicó Vega para añadir a continuación que esa labor «desgraciadamente no tiene la difusión que merece» u por eso entiende que «desde las instituciones debemos enmendar esa carencia, haciendo públicas los reconocimientos y también el ánimo que se les transmite desde lo público en este país».

Palabras pronunciadas en un acto al que también acudió el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. «El conocimiento que estamos generando es un motor fundamental para la economía asturiana», dijo el consejero, que defendió que «la ciencia está atrayendo nuevas industrias e inversiones con un fuerte componente tecnológico y digital, interesadas en patentes, grupos de investigación y capacidades científicas locales».

Bernardo Rodríguez, del Programa de Biología Computacional y Genómica de la Salud del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, y Pablo Cayado, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo, recibieron ayer este reconocimiento, en nombre de sus compañeros en un acto en el qe también se destacó el buen trabajo de otros investigadores maliayos que están en la vanguardia de la investigación como Abelardo Margolles, y el buen trabajo del Serida, con investigadoras como Rosa Pando Bedriñana.