El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alcalde de Villaviciosa, en el centro, brinda por la Navidad tras el encendido. E. C.

Villaviciosa descorcha la Navidad

Los vecinos llenan la plaza del Ayuntamiento, en la que hubo sorteos y regalos y un brindis con sidra DOP

E. C.

Villaviciosa

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El encendido oficial de la iluminación navideña en Villaviciosa supuso también el inicio de la campaña comercial propia de estas fechas y la celebración del brindis popular con sidra DOP, además de regalos y sorteo por parte de la asociación Acosevi. La plaza del Ayuntamiento se convirtió así en una animada fiesta.

Durante este fin de semana, además, se celebrará en la Plaza de Abastos el mercadillo solidario de Navidad Asociación Raitana, hasta el día 7.

También se puede visitar, y comprar, la Feria del Coleccionismo, hasta el día 8, con un espacio dedicado a piezas únicas y objetos con historia. Los visitantes podrán descubrir todo tipo de artículos, desde filatelia y numismática hasta juguetes antiguos.

Y este sábado se inaugura además la Ruta de los Belenes, que cumple su décima edición. Eje central este recorrido de una programación que incluye numerosas propuestas de aquí a que acaben las fiestas, sin olvidar la San Silvestre, que brindará el 31 de diciembre, desde las 15.30 horas, la despedida más deportiva, popular y saludable a 2025, que cada año moviliza el Club Atletismo Villaviciosa-El Gaitero.

Alumnos que encendieron la Navidad en Candás. E. C.

En Candás, por su parte, fueron los alumnos del IES participantes en proyectos de Ciencia y Tecnología los encargados de encender las luces navideñas. Los días 6, 7 y 8 estará abierto en la antigua fábrica Ortiz un mercado navideño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  8. 8 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Villaviciosa descorcha la Navidad

Villaviciosa descorcha la Navidad