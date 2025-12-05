Villaviciosa descorcha la Navidad Los vecinos llenan la plaza del Ayuntamiento, en la que hubo sorteos y regalos y un brindis con sidra DOP

El alcalde de Villaviciosa, en el centro, brinda por la Navidad tras el encendido.

El encendido oficial de la iluminación navideña en Villaviciosa supuso también el inicio de la campaña comercial propia de estas fechas y la celebración del brindis popular con sidra DOP, además de regalos y sorteo por parte de la asociación Acosevi. La plaza del Ayuntamiento se convirtió así en una animada fiesta.

Durante este fin de semana, además, se celebrará en la Plaza de Abastos el mercadillo solidario de Navidad Asociación Raitana, hasta el día 7.

También se puede visitar, y comprar, la Feria del Coleccionismo, hasta el día 8, con un espacio dedicado a piezas únicas y objetos con historia. Los visitantes podrán descubrir todo tipo de artículos, desde filatelia y numismática hasta juguetes antiguos.

Y este sábado se inaugura además la Ruta de los Belenes, que cumple su décima edición. Eje central este recorrido de una programación que incluye numerosas propuestas de aquí a que acaben las fiestas, sin olvidar la San Silvestre, que brindará el 31 de diciembre, desde las 15.30 horas, la despedida más deportiva, popular y saludable a 2025, que cada año moviliza el Club Atletismo Villaviciosa-El Gaitero.

Ampliar Alumnos que encendieron la Navidad en Candás. E. C.

En Candás, por su parte, fueron los alumnos del IES participantes en proyectos de Ciencia y Tecnología los encargados de encender las luces navideñas. Los días 6, 7 y 8 estará abierto en la antigua fábrica Ortiz un mercado navideño.

