Alarma en una ganadería de Villaviciosa por el ataque de lobos

Un ataque de lobo ha acabado con ocho animales muertos en una ganadería de Paniceres, Villaviciosa. El dueño, Pedro Llera, lamentó la pérdida de tres ovejas y cinco corderos de un rebaño de veinticuatro, «el trabajo de todo el invierno».

El ganadero aún seguía sorprendido de lo que acababa de ocurrir. Acostumbrado a los ataques de zorros a las crías más pequeñas, cuando vio la escena supo que habían sido lobos «porque algo así no te lo hacen ni cinco raposos».

Las complicaciones llegaron después, cuando intentó denunciar el caso y se topó con un lío burocrático, teniendo que ir de un lado a otro y pasando por la Cámara Agraraia de Villaviciosa, guardas forestales y, tras mucho insistir, con la Consejería de Medio Rural.

«Un desastre total. La poca ilusión que tiene uno de tener animales y mantener la esencia de los pueblos se va, se te quitan ganas de todo», lamentó.

Ahora, se le suma el «temor» de que el resto del rebaño sea atacado. Una situación que, al estar «tan cerca del mar», no creyó que llegaría a vivir.

El presidente del Partido Popular maliayo y diputado, José Manuel Felgueres, y el diputado popular Luis Venta acudieron a la zona este viernes, donde tomaron constancia de la «carnicería» que había dejado atrás el animal. «El lobo ya mata en Villaviciosa, a poco más de treinta metros de un núcleo rural habitado», dijo Venta.

Estos animales, continuó, «están ocupando Asturias de extremo a extremo, ya no tienen donde expandirse y en Villaviciosa no puede haber lobos». Según el diputado, la situación ha llegado a tal nivel que «la población de lobos en Asturias es incompatible con la actividad ganadera, no solo en explotaciones extensivas de alta montaña, sino en las fincas junto a los pueblos».

Según el diputado, esta situación tiene una «responsabilidad política» del gobierno de Adrián Barbón, por «sobreprotegerlo e incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Por ello, insta a un »control riguroso de las manadas de lobos«, con una actuación inmediata donde »no deberían estar«.

