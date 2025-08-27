Villaviciosa busca nuevas vías para financiar el Museo de la Manzana

El equipo de gobierno de Villaviciosa mantiene su intención de crear un Museo de la Manzana y de hacerlo en el palacio y ... la capilla de La Torre, en la capital del concejo. Sin embargo, se ha visto obligado a buscar nuevas vías para hacerse con esos inmuebles y desarrollar el proyecto. Y es que finalmente el Ayuntamiento no ha podido acogerse a los fondos estatales del Plan Turístico, como era su intención, ya que no financiaban la adquisición. Además, tampoco ha sido posible «hasta ahora acordar con la propiedad la adquisición», explicó el equipo de gobierno que encabeza el socialista Alejandro Vega.

Esta situación en modo alguno implica que se haya renunciado al proyecto del museo, donde se ubicará también la sede de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias y que incluye el edificio del Escanciador. «El gobierno municipal mantiene abiertas otras vías para sacar adelante el proyecto», replicaron los socialistas, tras conocer las críticas formuladas por el PP, que llegó a asegurar que el Ayuntamiento había desistido de esta iniciativa y fue muy crítico con la gestión de Vega.

«Lo que debe tener claro el PP, es que este gobierno, nunca hará acuerdos con empresas o particulares que perjudiquen los intereses de los vecinos, o que incumplan las leyes, como si hizo el PP en sus años de gobierno. Existe una tasación oficial en el expediente, y ese es el marco legal que se mantiene», remarcó el equipo de gobierno. De hecho, el Consistorio intentó lo que se entendía como la opción más rápida, la compra, sujeta a tasación oficial. Una vez esto no ha fructificado, se negociarán otras alternativas tanto para hacerse con las fincas como para la financiación.

Posición del PP

El Partido Popular, por su parte, califica de «fracaso» lo sucedido y entiende que se ha renunciado de forma definitiva al proyecto de hacer un museo en la capilla de La Torre. Una iniciativa que no apoyaron en sesión plenaria en su momento, dijeron, «porque estaba mal planteada y resultaba imposible cumplir con los plazos para optar a la subvención de fondos europeos destinada a su rehabilitación».

Algo que el equipo de gobierno niega: «El PP miente y manipula para intentar boicotear el proyecto».