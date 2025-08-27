El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Torre y edificio del Escanciador, en Villaviciosa José Simal

Villaviciosa busca nuevas vías para financiar el Museo de la Manzana

El Ayuntamiento, tras no poder abordar la compra con el Plan Turístico estatal, explora cómo hacerse con el palacio y la capilla de La Torre

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:46

El equipo de gobierno de Villaviciosa mantiene su intención de crear un Museo de la Manzana y de hacerlo en el palacio y ... la capilla de La Torre, en la capital del concejo. Sin embargo, se ha visto obligado a buscar nuevas vías para hacerse con esos inmuebles y desarrollar el proyecto. Y es que finalmente el Ayuntamiento no ha podido acogerse a los fondos estatales del Plan Turístico, como era su intención, ya que no financiaban la adquisición. Además, tampoco ha sido posible «hasta ahora acordar con la propiedad la adquisición», explicó el equipo de gobierno que encabeza el socialista Alejandro Vega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  8. 8 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  9. 9 Asturias vuelca los esfuerzos en Ibias con los vecinos desalojados en helicóptero: «Por tierra ya era imposible»
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Villaviciosa busca nuevas vías para financiar el Museo de la Manzana

Villaviciosa busca nuevas vías para financiar el Museo de la Manzana