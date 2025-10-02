La zona peatonal de Villaviciosa, sin pivotes

El centro peatonal de Villaviciosa está a punto de cambiar. El Ayuntamiento se ve obligado a cambiar la regulación para acceder a ... las calles Sol, Agua, Valle Ballina y Fernández, y la plaza Ecce Homo. Por ello, advierte de que se deberán solicitar autorizaciones antes del 28 de octubre.

El motivo para este cambio se debe, explicó el alcalde Alejandro Vega, «al agotamiento de la vida útil de los pivotes automáticos». Desde las obras de peatonalización del casco, continuó, regulaban el acceso a dichas calles mediante «lectura de tarjeta».

Sin embargo, han ido acumulando «reiteradas incidencias» desde hace tiempo, con fallos técnicos en su funcionamiento hasta «no ser posible ya su reparación».

Con cámara

Era necesario «cambiar el sistema de control de acceso», así que se ha dispuesto retirar los pivotes y sustituirlos por un control de acceso mediante cámaras, «más eficaz» que el anterior, además de que era el que menos inversión requería. Cuenta con un lector de matrículas que sólo dejará pasar a «usuarios autorizados», recalcó el regidor maliayo.

Con todo, esta actualización necesaria viene acompañada de un problema, y es que «no existe en la actualidad una base de datos de las tarjetas concedidas» hasta ahora; es decir, las que regulaban los pivotes automáticos y permitían el paso. Tampoco consta que haya expedientes donde se acrediten «las circunstancias que justifiquen el derecho a al acceso».

Por eso, se ha abierto un plazo, hasta el martes 28, para que los vecinos soliciten sus correspondientes autorizaciones. Deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento una instancia específica, cuyo modelo estará disponible tanto en el Consistorio como en la web municipal.

El alcalde advierte que el nuevo sistema comenzará a funcionar a partir del 1 de noviembre. Para entonces, quienes quieran entrar «deberán tener la matrícula registrada en el sistema».

Requisitos

Ahora bien, ¿quiénes son los que reunen los requisitos para poder entrar? El Ayuntamiento ha dispuesto una lista que encabezan los residentes que estén empadronados en alguna de las viviendas que acceden por las calles reguladas. Le siguen los residentes no empadronados en la zona, los titulares de garajes, los de bajos comerciales, comerciantes titulares de un establecimiento o con contrato de alquiler; personas con movilidad reducida y los titulares o gestores de hoteles y alojamientos.

Los servicios esenciales, como policía, bomberos, ambulancias, y demás tendrán autorización y los casos excepcionales (como obras o mudanzas) deberán solicitarse expresamente, con justificación.

La autorización de acceso no permite el estacionamiento, sólo la carga y descarga en los mismos horarios de ahora, con un tiempo máximo de quince minutos.