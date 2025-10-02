El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los pivotes automáticos impedían el paso de vehículos en la calle del Agua, en pleno centro de la villa E. C.

La zona peatonal de Villaviciosa, sin pivotes

El Ayuntamiento cambia la regulación por los fallos de los cilindros, imposibles de reparar, y abre plazo para que los vecinos soliciten un nuevo acceso

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:01

Comenta

El centro peatonal de Villaviciosa está a punto de cambiar. El Ayuntamiento se ve obligado a cambiar la regulación para acceder a ... las calles Sol, Agua, Valle Ballina y Fernández, y la plaza Ecce Homo. Por ello, advierte de que se deberán solicitar autorizaciones antes del 28 de octubre.

