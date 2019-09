Asturianos en la diáspora «Disfruto con la auténtica Inglaterra» Ana Oriyés, con Aitor, su novio avilesino, con quien vive en Birmingham. / E. C. Ana Oriyés vive en Birmingham desde el pasado año y trabaja como creativa | «El ambiente general en la oficina es muy positivo, tenemos incentivos comunes y parece que la energía se contagia» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 28 septiembre 2019, 03:27

Ana Oriyés Solar (Gijón, 1991) llegó en julio de 2018 a Gran Bretaña con el ánimo de mejorar el inglés, adquirir experiencia laboral y conocer otra cultura. Y, por el momento, no le va mal la vida en un mundo en el que el mercado laboral está en continuo movimiento. «Trabajo como creativa para una empresa de 'recruitment', cuyo modelo de negocio, buscar profesionales especializados para otras empresas, es muy común en Inglaterra, y creo que esto es un buen indicador de cómo están las cosas», explica, y revela después que hay muchas oportunidades y mucha competencia, lo que hace que los empleados estén en una buena posición para negociar y, por tanto, que el día a día sea motivador. «Una de las cosas que más me sorprendió es que el ambiente general en la oficina, es muy positivo, tenemos incentivos comunes y parece que esa energía se contagia y realmente influye en la forma en la que afrontas las cosas», detalla.

Pero es que, además, Birmingham es una ciudad vibrante a la que no le falta la actividad cultural y de ocio, aunque de lo que más disfruta es de viajar por áreas rurales de Gran Breaña. «Las ciudades inglesas, excepto Londres, las encuentro bastante parecidas y con opciones de ocio muy similares, pero en cuanto sales al campo los paisajes son increíbles, y disfruto mucho de ver la auténtica Inglaterra con sus granjas, tiendas de antigüedades, castillos o salones de té», subraya. Le gusta, además, advertir las más que evidentes diferencias entre el norte y el sur del país, entre Gales o Escocia: «Cada una tiene su encanto, yo que soy aficionada a la fotografía me vuelvo loca».

Echa en falta la cultura callejera y esa vida social tan española que implica quedarse hasta «hasta las tantas alrededor de una mesa con tus amigos o familia hablando de la vida en general». También añora poder ir caminando a todas partes. Pero, pese a lo dicho, por el momento, volver no está en sus planes. «Asturias por ahora no es una opción. Todavía me siento una recién llegada en Inglaterra y me queda mucho por descubrir. Me gustaría seguir ganando experiencia en el extranjero y, en un futuro, quizás acabar montando mi propio proyecto. Si se dan las circunstancias para que pueda ser en Asturias, aunque lo veo complicado, me encantaría», apunta.

Su vida ha cambiado y su manera de mirar a España también a medida que advierte la diferencia entre las dos culturas. «A mí me llama mucho la atención ver otras maneras de reaccionar ante las mismas situaciones, unas te pueden gustar más o menos, depende de cada uno, pero es muy enriquecedor y da mucho que pensar». Y en este punto anota lo que envidia de los británicos: «La cultura que tienen en cuanto a modales de educación y respeto para dirigirse a los demás, creo que es un valor muy positivo». Pero no duda en aclarar después que, pese a «la amabilidad e interés que puedan demostrarte, son mucho más distantes de lo que somos los españoles para hacer planes juntos, y pasar esa barrera con ellos no es que sea imposible, pero no es tarea fácil».

No se hace una idea de lo que pudo ser para los emigrantes de antaño pasar el trance de vivir tan lejos sin la ayuda tecnológica de hoy que facilita el contacto con familiares y amigos. «Al mismo tiempo, sin tanta globalización, supongo que se podría apreciar más la autenticidad y el encanto de cada lugar», explica esta joven que vive junto a su novio, Aitor Fuillerat (Avilés, 1991), en la ciudad británica.

Con el Brexit apretando, la espera se vive con calma e incertidumbre: «En sociedad no se habla de política de forma tan abierta como en España, y a veces, parece que son inmunes a la agitación que está habiendo en este momento. Nosotros siempre tenemos un ojo puesto al valor de la moneda, a las noticias y a lo que pueda suceder, pero pase lo que pase, tampoco es el fin del mundo».