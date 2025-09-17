Abierta la convocatoria de ayudas del Programa de Innovación TIC CECOEC Laboratorio CECOEC apuesta por la innovación para transformar el modelo de cuidados de larga duración

Asturias es una de las comunidades más envejecidas de España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 23% de su población supera ya los 65 años, mientras que la media nacional ronda el 20%.

Proyecciones recientes del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona apuntan a que, en el conjunto del país, para 2050 casi el 35% de la población tendrá más de 65 años.

Asimismo, las expectativas de la población que requerirá en un futuro de estos servicios serán claramente diferenciadas debido a la enorme transformación social producida en las últimas décadas.

Este contexto obliga a diseñar nuevas estrategias más eficientes y centradas en las personas. Con esta finalidad, CECOEC presenta el Programa de Innovación TIC CECOEC que impulsan la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

Hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración en Asturias. La misión de CECOEC es impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración, orientándolos hacia enfoques más humanos y apoyados en soluciones tecnológicas.

Con este programa, no solo se fomenta la innovación en el sector sociosanitario, sino también el desarrollo de la denominada economía plateada.

El programa incluye la necesaria validación de las soluciones tecnológicas propuestas por empresas del sector, lo que propicia espacios de encuentro entre las empresas de base tecnológica y las prestadoras de servicio de cuidados.

El proyecto, que cuenta con financiación europea a través de los Fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia es un ejemplo de colaboración público-privada que traslada la Estrategia CuidAs al sector privado de los cuidados para mejorar la calidad de vida de las personas y dignificar la labor de sus profesionales.

¿En qué consiste el Programa de Innovación TIC CECOEC?

La iniciativa permite a pymes y trabajadores autónomos desarrollar soluciones tecnológicas aplicables al ámbito de la prestación de servicios de cuidados para personas mayores, fundamentalmente. Se prevé la selección de 32 proyectos, cada uno con un apoyo económico de 11.500 euros.

Plazos y proceso de participación

Las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en los registros de cualquiera de las Cámaras de Comercio antes del 25 de septiembre. Los detalles de la convocatoria, requisitos y formularios están disponibles en la página web oficial: www.cecoec.es

Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por tres especialistas en innovación, tecnologías de la información y comunicación y cuidados.

Antecedentes de éxito: edición 2023

En total, 24 empresas resultaron financiadas con 11.000 euros cada una, muchas de ellas con iniciativas basadas en inteligencia artificial, big data y realidad virtual para modernizar la atención sanitaria y mejorar diagnósticos. En el apartado Repositorio CUIDATECH de la página web se puede acceder a más información sobre las empresas participantes en la primera edición.

Premio CUIDATECH a la Innovación

De forma paralela, se convoca el Premio de Innovación CUIDATECH, orientado a destacar las mejores soluciones tecnológicas dentro del sector de los cuidados. El galardón principal está dotado con 13.000 euros, además de una estatuilla y difusión en medios, mientras que los dos accésits contemplan 5.000 euros cada uno.

En su primera edición, celebrada en 2023, la empresa Big Health Data Consulting resultó ganadora con una herramienta capaz de analizar parámetros vitales como la tensión o el pulso mediante sistemas de alarma basados en IA. El primer accésit fue para Weliki, una app que conecta a familias y profesionales con mayores que viven solos, y el segundo recayó en Los Güelitos S.L., por su sistema de automatización y control no invasivo en residencias.

