IU insiste en pedir que se «depuren todas las responsabilidades, judicial, administrativa y política» por el accidente de Cerredo

Salvo que se aceleren los acontecimientos, al Gobierno de coalición del Principado le espera una Semana Santa auténticamente de pasión y dolores. El socio ... de gobierno y consejero de Ordenación Territorial, Ovidio Zapico –líder regional de IU, a la sazón– sigue sin mostrar respaldo a la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, y este domingo, tras un acto de memoria histórica en Grado, reiteró su malestar cuando se le preguntó si está «incómodo con el servicio de inspección de minas» por su posible responsabilidad en que se llegase a la situación que generó el accidente de la mina de Cerredo en la que este lunes hace dos semanas que murieron cinco mineros y resultaron heridos otros cuatro. Lejos de ser conciliador con su socio de gobierno, Ovidio Zapico incrementó el nivel de crítica: «La palabra no es incómodo, estoy profundamente preocupado por la situación que está atravesando Asturias. Va a hacer ya dos semanas de este fatídico accidente» sin que se haya aclarado nada.

Dejó muy claro si distanciamiento Zapico con el resto del Gobierno, al «añadir y ratificar lo que ya hemos dicho a través de la Colegiada del pasado lunes, en la que decíamos que no íbamos a cerrar filas con nadie, sino abrir todas las vías y las puertas para que florezca la verdad y la justicia en términos de investigación en torno a este accidente».

«Fue una comisión fallida»

Es más, el líder de IU no obvió uno de los momentos más difíciles de gestionar en una coalición de gobierno, que el pasado viernes se produjo por la comparecencia de Belarmina Díaz en comisión para aclarar el accidente de la mina, sin convencer a nadie que no fuera a los diputados del PSOE. Pudiendo no haber reiterado esto, Zapico insistió ayer en «ratificar también lo que dijo nuestro grupo parlamentario el viernes pasado de que la comisión que se vivió en la Junta General: fue una comisión fallida».

En todo caso, Zapico, que requiere información precisa e irrebatible sobre las responsabilidades, también habla de un calendario para dilucidar su postura en el plano político, toda vez que Díaz comparecerá mañana en el pleno de la Junta General a petición de Foro y PP para volver a informar sobre el accidente (Foro incluso presentó una segunda iniciativa en la que le pregunta directamente a Díaz cuándo tiene pensado dimitir, que la junta de portavoces dio de paso y que se sustanciará en el pleno a continuación de la antedicha).

Pero es que hoy mismo está programada una reunión del consejo de gobierno del Principado, que se prevé tensa e incómoda por la situación generada entre los socios de gobierno. En la reunión programada para la semana pasada se registró precisamente la ausencia de Zapico, a quien la celebración del congreso regional de CCOO le dio un motivo de ausencia convincente.

Ahondando en la 'semana de pasión', tras la comparecencia en pleno de Belarmina Díaz de mañana, al presidente del Principado, Adrián Barbón, le tocará el miércoles responder a preguntas en sede parlamentaria. Las tres presentadas versan sobre el accidente de la mina de Cerredo. La primera, del PP, sobre qué va a hacer el Ejecutivo «para recuperar la credibilidad». La segunda, de Vox, directamente exigiendo «responsabilidades» políticas». Y la tercera, de la independiente Covadonga Tomé, pidiendo a Barbón a qué se refiere cuando habla de que se depurarán responsabilidades «caiga quien caiga».

Zapico indicó que «vamos a esperar a la comisión del martes y a nuestro siguiente hito, el lunes 21, cuando de nuevo se reúne la dirección Colegiada de Izquierda de Unida de Asturias. En el seno de ese órgano tomaremos una decisión que evidentemente será amplia en torno a todo lo que está siendo este proceso y abordaremos todo lo que haya sobre la mesa no sólo sobre esta cuestión, sino sobre otras muchas que pueda haber».

Sin aclarar a qué otras cuestiones se refería, sobre Cerredo sí que dejó claro que, en primer lugar, «se tienen que dirimir responsabilidades judiciales, que está en el Juzgado de Cangas del Narcea, y fuimos nosotros los que dijimos que había que reforzar en medios a ese juzgado«. En segundo lugar, Zapico subrayó que »hay responsabilidades también administrativas, que valoramos el trabajo de la inspección y hay que ver cómo avanza ese trabajo«. Y, en tercero, destacó que »hay responsabilidades que son también del ámbito político«.

Y, lejos de darle una salida airosa a su compañera en el consejo de gobierno regional, insistió Zapico en que «tenemos que abrir todas las puertas y todas las vías a los procesos para esclarecer estos hechos y a la depuración de todas las responsabilidades y en ese sentido vamos a seguir trabajando«.

Es más, si con alguna fuerza mostró cercanía ayer Zapico fue con el sindicato CC OO, que se personará como actor judicial para aclarar esas responsabilidades administrativas. Zapico destacó que «estamos trabajando desde el primer día de forma coordinada con CCOO y a nadie extraña que haya sintonía entre ambos. Sigue existiendo y ese trabajo en común hace que tengamos visión y posicionamientos parecidos sobre esta situación», sentenció.