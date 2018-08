«Las agencias no timamos al turista» Vanesa Castillo, en su agencia de Gijón. / JORGE PETEIRO La patronal asturiana arremete contra el Principado por cuestionar su profesionalidad | El anuncio del consejero de que regulará el sector «para que la gente no se quede tirada ni pierda su dinero» ha puesto en pie de guerra a las empresas CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 6 agosto 2018, 03:05

Antes de fin de año, la Consejería de Industria, Empleo y Turismo, participará en los grupos de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que tienen como fin regular las agencias de viaje. «Para que la gente no se quede tirada ni pierda su dinero» si la agencia cierra «o intenta timarle». Estas declaraciones del consejero Isaac Pola, pronunciadas tras la salida de la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid, encendieron la mecha.

Las agencias de viaje asturianas, aglutinadas en la patronal Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), han hecho pública una carta abierta al consejero en el que piden al socialista que «rectifique». Lo hacen porque, explica el presidente de la entidad, Íñigo Fernández, «son unas declaraciones inexplicables. Nos deja perplejos que el consejero, que debe velar tanto por los derechos de los ciudadanos como por el tejido empresarial en el que se sustenta su departamento, diga que va a poner freno a que las agencias de viaje 'intentemos timar a los clientes'».

Sobre todo, cuando ha sido, precisamente, la patronal asturiana la que «solicitó, en las escasas reuniones que tuvimos con el personal de esa consejería, que los avales de las agencias ante la Administración sean mayores». Recuerda Íñigo Fernández que, tal y como adelantó EL COMERCIO, «la consejería solo barajaba un 3% de la facturación, mientras que nosotros tenemos depositado un aval de 60.000 euros, además de un seguro de responsabilidad civil de 150.000».

En ese sentido, el presidente de OTAVA deja claro que «los más interesados en expulsar de nuestro sector a todo mal profesional somos nosotros mismos» y apunta datos. «En los últimos cinco años, han sido cincuenta, de las 10.000 de todo el país, las agencias incursas en un problema de estafa por acción de sus empleados. De ellas, cuatro son asturianas».

En sus declaraciones, el presidente de OTAVA no está solo. La carta abierta la firma, además, el vicepresidente de la entidad, Cándido Fernández, y también son otras las voces que se suman a su crítica a la acusación de timo de Isaac Pola.

«Lo del consejero ha sido un mazazo impresionante», reconoce Mónica Blanco. Más de dos décadas de profesión, siete con empresa propia, Viajes La Villa, en Avilés, le sirven para asegurar que «el viajero sabe que la agencia siempre responde. Nosotros somos expertos en turismo y viajes, pero el Principado no cuenta con nosotros a la hora de poner en marcha muchas políticas».

Por ejemplo, ella, que tiene una de las pocas empresas de turismo receptivo (la que capta turistas), se muestra perpleja por todo lo ocurrido con la ruta a Londres. Como ya es sabido, tras el anuncio de EasyJet de que suspenderá su conexión entre Asturias y Stansted a partir de octubre, las otras dos aerolíneas que conectan al Principado con la capital británica: Iberia Express con Heathrow y Vueling con Gatwick, han decidido no poner a la venta los billetes para este otoño, a la espera de negociar con el Principado un convenio económico.

Crecimiento turístico

«Tenemos clientes que ya compran billetes desde Madrid. No es comprensible que el Principado invierta en publicidad en Londres, si luego no hay vuelos para esos turistas. ¿Los quiere traer en ferry?». Blanco advierte que ella tiene un grupo de estudiantes británicos «a los que no sé si tendré que acabar ofreciéndoles vuelos a Santander».

Lo que nunca hará, apunta Vanesa Castillo, «es dejarlos tirados. Nosotros somos una garantía de respuesta». También con años de experiencia en el sector, hace seis que abrió en Gijón Viajes Vantur. «Tengo clientes de hace muchos años , muchas empresas. Una me hizo una auditoría y descubrió que mis paquetes eran más baratos que los que ellos mismos se buscaban por internet». Porque, recuerda Castillo, las agencias no solo tienen avales y seguros de responsabilidad civil, «sino que respondemos siempre. Conocemos el sector, somos profesionales y tenemos las herramientas para ofrecer las mejores ofertas. Calidad y seguridad», insiste.

Una calidad que tiene como recompensa, explican ambas, «que cada vez haya más turistas». Desde su posición de agencia receptora, Mónica Blanco confirma que «el crecimiento de los últimos años es muy fuerte. El viajero de Madrid sigue viniendo por su cuenta, pero hemos crecido en turistas andaluces, catalanes y valencianos», explica.

Por su parte, como agencia emisora, también reconoce que 2018 «está siendo un buen año». El viajero asturiano apuesta, sobre todo, «por las vacaciones en España. Para los mayores, Benidorm. Para todos, este año está de moda Cádiz, aunque Canarias sigue siendo un valor seguro en verano», explicó.

Vanesa Castillo, Viajes Vantur

«No somos internet. Nuestro móvil está conectado 24 horas»

«No somos internet. Nuestro móvil está conectado 24 horas. Y como prueba, lo ocurrido hace poco, con la huelga de control aéreo en Marsella. Atrapó a unos clientes que, en media hora, tuvieron resuelto su problema. Iban con amigos a un crucero y fueron los primeros en llegar. Y nosotros reclamamos por ellos». Vanesa Castillo abrió hace seis años su agencia en Gijón, tras años en el sector. Lamenta que «el Principado nos ponga en duda, cuando nosotros damos todas las garantías al viajero».

Íñigo Fernández, presidente de OTAVA, en su agencia. / ÁLEX PIÑA

Íñigo Fernández, Viajes Alas

«El Gobierno mira para otro lado ante el intrusismo»

«Hemos escrito una carta abierta al consejero porque nos quedamos perplejos ante sus declaraciones. Tenemos que recordarle que somos, precisamente, las agencias de viajes de Asturias las que luchamos día a día para limpiar el intrusismo del sector, mientras que el Gobierno regional mira para otro lado». Presidente de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), Íñigo Fernández suma tres décadas en el sector. Reclama al Principado «que se siente a hablar con las agencias».

Mónica Blanco, en su agencia de Avilés. / MARIETA

Mónica Blanco, Viajes La Villa

«Asturias llena en agosto, pero sigue sin desestacionalizar»

«Las declaraciones del consejero fueron un mazazo. Nosotros estamos mimando al cliente, luchando cada día con las plataformas de internet». Mónica Blanco tiene dos décadas de experiencia en el sector y siete al frente de su agencia en Avilés. Una de las pocas de turismo receptivo en Asturias. «No entiendo cómo el Gobierno invierte en publicidad en Londres, pero no garantiza los vuelos a partir de octubre, lamenta, así como que «llenemos en agosto, pero sigamos sin lograr desestacionalizar».