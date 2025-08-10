Álvaro Queipo: «Asturias pierde competitividad cada día con la política fiscal de Adrián Barbón»

El presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, acaba de demostrar a la entrada de la Feria Internacional de Muestras, que está visitando ... durante esta mañana, que no concibe agosto como un mes vacacional en política. Tras elogiar a la Feria como lugar «en el que me puedo encontrar con todos los emprendedores de Asturias», hizo un elogio de la actividad empresarial como generadora de riqueza y de recursos públicos, como prolegómeno de un misil a la línea de flotación de la política fiscal del Gobierno del Principado. Sin ambages, Queipo indicó que «Asturias pierde competitividad cada día con la política fiscal del Gobierno de coalición que preside Adrián Barbón», y recordó que «hasta en dos ocasiones han rechazado en sede parlamentaria a rebajar los impuestos».

Queipo recordó que el Partido Popular propone para Asturias «una reforma profunda y progresiva» que pronosticó que «tendrá que poner en marcha un gobierno que se lo crea», en referencia a que en 2027 confía en una victoria electoral autónomica de su partido.

¿En qué consistiría dicha reforma? Queipo recordó y amplió la propuesta popular: «Queremos reducir los tres primeros tramos del IRPF, lo que beneficiaría a los trabajadores y al común de los asturianos». A eso habría que añadir que «queremos reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales, sobre todo para vivienda y para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad«, para lo que propugnan «el tipo cero en ese impuesto para menores de 35 años, para mujeres víctimas de violencia de género, para familias monoparentales y familias numerosas, y para los municipios en situación de riesgo demográfico».

Del mismo modo, proceder a la «eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, como parte de un conjunto de medidas que sirvan para hacer a Asturias despegar». Desde un enfoque claramente liberal, Queipo subrayó que «unos impuestos altos perjudican el despegue de una región y su competitividad», por lo que animó «a todas las fuerzas políticas a adentrarse por este camino» de la reducción de la fiscalidad.

El frente popular de Asturias

Por otra parte, Queipo tiró de una fina ironía al ser preguntado por la propuesta que el líder de IU en Asturias y socio de gobierno de Barbón, Ovidio Zapico, hace de un frente popular en Asturias para evitar el ascenso de las fuerzas de la derecha. Dijo Queipo que «me parece una propuesta inteligente por parte de un partido que sabe que va a perder el Gobierno». En contraste, indicó que «me preocupa que hable más de eso que de gobernar, a mitad de legislatura, y yo le preguntaría si tienen claro qué es lo que hacen para que la gente no vaya a votarles».