Pedro Ferrer y Álvaro Queipo departen a la entrada de la Feria Internacional de Muestras. O. V.

Álvaro Queipo: «Asturias pierde competitividad cada día con la política fiscal de Adrián Barbón»

El presidente del Partido Popular asturiano ironiza sobre el 'frente popular' que propone Zapico: «Mejor se deberían preguntar por qué la gente ya no cree en las políticas de su gobierno»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:32

El presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, acaba de demostrar a la entrada de la Feria Internacional de Muestras, que está visitando ... durante esta mañana, que no concibe agosto como un mes vacacional en política. Tras elogiar a la Feria como lugar «en el que me puedo encontrar con todos los emprendedores de Asturias», hizo un elogio de la actividad empresarial como generadora de riqueza y de recursos públicos, como prolegómeno de un misil a la línea de flotación de la política fiscal del Gobierno del Principado. Sin ambages, Queipo indicó que «Asturias pierde competitividad cada día con la política fiscal del Gobierno de coalición que preside Adrián Barbón», y recordó que «hasta en dos ocasiones han rechazado en sede parlamentaria a rebajar los impuestos».

