Arenas celebra el 53 certamen del queso de Cabrales El domingo tendrá lugar la tradicional puja por la mejor pieza quesera del concurso

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 29 de agosto 2025, 16:35 Compartir

Arenas de Cabrales volverá a convertirse el fin de semana en la capital mundial del queso. Será en el Certamen del Queso de Cabrales, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, que ningún amante de la gastronomía debería perderse.

Durante todo el fin de semana habrá exposiciones, degustaciones, venta de productos asturianos, folclore y mucho más. Uno de los momentos más emocionantes tendrá lugar el domingo, cuando establecimientos de toda España pujen por la mejor pieza quesera del concurso. En su edición número 53, el Certamen buscará revalidar el Guinness World Record logrado el pasado año, cuando la pieza de queso más codiciada alcanzó la histórica cifra de 36.000 euros.

Además, 13 queserías adheridas a la DOP Cabrales pondrán a la venta sus mejores quesos. Una oportunidad única para disfrutar de un certamen con más de medio siglo de historia y llevarse un pedazo del queso más internacional del Principado.

Programa de actividades

Viernes, 29 de agosto

11:00 h. Cuenta-Cuentos infantil en Cueva Exposición del queso Cabrales.

12:00 h. Catas gratuitas de Queso de Cabrales, en la sala de catas del Consejo Regulador de la DOP Cabrales. Inscripción previa en 985 845 335.

19:00 h. Partida de bolos.

22:30 h. Conciertu Resollú de la Banda de Gaitas el Llacín.

Sábado, 30 de agosto

18:30 h. XXIV Memorial Gaiteros de Llonín. Pancho y Cundo, en el Parque Público.

22:30 h. Documental «Cabrales, El Quesu».

Ampliar

10:00 h. Apertura Carpa con productos agroalimentarios.

10:30–11:30 h. Degustación en el puesto de la DOP Sidra de Asturias.

11:00 h. Desfile con la Xana y la Pastora Mayor, acompañadas por la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Corri Corri.

11:30–12:00 y 12:30–13:00 h. Showcooking con Cabrales, a cargo de Nicolás Thomson.

12:00 h. Lectura del Pregón por Cristina Cantero Fernández, y homenajes a la Xana Naranjo de Bulnes; Nerea Campillo Villar; y Pastora Mayor de los Picos de Europa, Esperanza Celima González García.

13:00 h. Entrega de premios.

14:00 h. Subasta del queso ganador.

17:30 h. Festival folclórico en el Parque público: Corri Corri, de

Arenas de Cabrales; Banda de Gaitas Picos de Europa-DOP Cabrales, Pericote, de Llanes (Bando de San Roque); Xaréu d'Ochobre; Ar Vro Malo, grupo tradicional de Bretaña.

18:00 h. Partida de bolos.