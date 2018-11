Arturo, el bebé de cuatro semanas que acudió a la protesta Lunes, 26 noviembre 2018, 08:16

Iba detrás de las integrantes de Repercusión Feminista, pero el tradicional sonido de tambores que marca el paso de la protesta de la Plataforma Feminista d'Asturies no le importó. Arturo Veleda Antuña tiene cuatro semanas, pero no se perdió la manifestación del 25-N. Su madre, Ángela Antuña, y su padre, José Veleda, no dudaron en acudir con el bebé y con Rodrigo, de tres años. «Me parece muy importante que entiendan que hay que ser feministas, que tenemos los mismos derechos y obligaciones. Que tengan la sensación de que el mundo debe ser equitativo», planteó Ángela. El futuro es de Arturo.