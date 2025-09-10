El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Compradores deambulando por Parque Principado. Pablo Lorenzana
Consumo en Asturias

Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

La consejería de IU lanza un borrador de ley que quiere acabar con el consumo compulsivo, los contratos con letra pequeña, los intentos de marear al cliente para que no cancele un servicio y que obliga a detallar lo que durará un producto

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:59

El Gobierno de Asturias se ha propuesto ampliar por ley los derechos de los consumidores y protegerlos frente a los abusos empresariales. Para ... ello la Consejería de Ordenación del Territorio, que controla IU-Convocatoria, acaba de someter a consulta pública un borrador de ley de 78 folios y 93 artículos que aspiran a cambiar el día a día de los asturianos. Piense en los contratos que tiene de luz, teléfono móvil, en las veces que ha recibido una llamada intempestiva para ofrecerle un producto, o en las vueltas que ha tenido que dar para presentar una queja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  3. 3 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  4. 4 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  5. 5 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  6. 6

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  7. 7 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  8. 8 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  9. 9 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores