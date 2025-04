Asturias busca 276.493 'X Solidarias'

Ya tienen, o tuvieron el año pasado, 286.883. Pero buscan, lo hacen cada año, las 276.493 'X Solidarias' que nutren económicamente los proyectos ... sociales de la región. O, lo que es lo mismo, buscan que los contribuyentes marquen en su declaración del IRPF la casilla que permite distribuir el 0,7% de lo pagado entre las entidades sociales. «Existe una confusión porque mucha gente cree que la 'X Solidaria' es incompatible con marcar la X a la Iglesia católica y no es cierto. Son perfectamente compatibles y suman».

Así lo precisó el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, que se convirtió en el anfitrión de la campaña 'Haz que pase'. Junto a él, en la mesa instalada en el Salón Europa, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, así como el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Víctor García, y la vicepresidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Mónica Oviedo. Acompañados todos de diputados y diputadas de los grupos parlamentarios, así como Adrián Vega Fernández, de la Asociación Síndrome de Down de Asturias, e Isabel González Cubillas, de Mar de Niebla, que dieron la explicación práctica de lo que supone marcar esa casilla.

Para Juan Cofiño, se trata de «un acto necesario porque los que marcamos la casilla 106, la casilla de actividades de interés social en la declaración de la renta, vemos que los datos indican que va mejorando cada año porque estas campañas son exitosas, pero no mejoran todo lo que quisiéramos porque aproximadamente el 50% de los contribuyentes todavía no marcan la X Solidaria». Unas palabras confirmadas por el presidente de la Mesa del Tercer Sector. « Hay dar las gracias a los 286.883 asturianos y asturianas que marcan la X Solidaria», pero, también «hay que hacer un llamamiento y animar a los 276.493 contribuyentes asturianos que todavía no tienen este gesto solidario».

X Solidaria 10.939.000 IRPF Euros recabados en 2024 para el tercer sector con la cesión del 0,7%

Números a los que Mónica Oviedo sumó otros: «En Asturias, en la declaración de la renta de 2024, se ha recaudado 10.939.000 euros, un aumento de más de 183.000 euros respecto al año anterior». Por eso, también ella lanzó un mensaje claro «al 49,07% de asturianos y asturianas que o bien no marcan ninguna casilla o solo marcan la de la Iglesia católica».

El presidente del Parlamento asturiano aplaudió la campaña porque «demuestra solidaridad con los más vulnerables, con los más necesitados». «Desde la Junta General», añadió, «queremos ser pregoneros de la campaña, que este esfuerzo de solidaridad se entienda y que todos ayudemos y que cada año haya más dinero a disposición de los programas de solidaridad que ejecutan las organizaciones del Tercer Sector».

Marta del Arco, por su parte, ha enfatizado «la necesidad de marcar la 'X Solidaria', un sencillo gesto que no supone ninguna merma para nuestro bolsillo pero que tiene un impacto enorme porque permite a las entidades del Tercer Sector trabajar cada día para mejorar la calidad de vida de millones de personas». Un dinero básico «para que estas entidades puedan seguir prestando sus servicios«, pues, dijo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, »necesitan financiación y ahí es donde entra en juego marcar la 'X Solidaria', un pequeño porcentaje del 0,7% a programas sociales que hace que sumemos y podamos dirigir programas con fines sociales. Es un compromiso y una responsabilidad de todos y todas que construye una Asturias mejor porque la X es una X que cambia vidas«.

Para el presidente de la Mesa del Tercer Sector, «marcar la 'X Solidaria' es un potente instrumento para las políticas sociales del Estado en beneficio de las personas más vulnerables», quien reivindicó que «el 0,7% no puede ser objeto de ninguna acción de recorte político por parte del Gobierno, que ha de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas que contribuimos con este gesto solidario».

La vicepresidenta primera del Cermi destacó que «todo el dinero que se recauda a través de la 'X Solidaria', el Estado lo reparte entre las ONGs de acción social». «En Asturias», explicó, «se convoca una subvención de concurrencia competitiva del IRPF para las ONG del Principado. Luego tenemos que ejecutar esos proyectos y justificarlos, por lo que la transparencia es total».