Asturias deja sin diagnosticar hasta un 92% de los alumnos con alta capacidad Un niño superdotado intenta resolver un problema de física. / Archivo En el curso 2017-2018 estaban reconocidos 1.087 estudiantes, lo que supone un importante incremento. Pese a ello, «estamos lejos de llegar al 100%» O. ESTEBAN GIJÓN. Viernes, 14 junio 2019, 03:06

Familias y especialistas llevan tiempo advirtiendo de que Asturias está perdiendo mucho talento. De que no hay un trabajo real y serio para identificar a los niños y niñas con altas capacidades, aquellos que no solo tienen un Cociente Intelectual superior a la media, sino también determinadas características y rasgos de personalidad y una creatividad muy desarrollada. Niños y niñas que pasan muchas veces desapercibidos y, es más, que pueden incluso acabar en graves casos de fracaso escolar pese al potencial que tienen. Hace solo unos pocos años Asturias tenía menos de 500 niños identificados (se requiere de un dictamen oficial de la Consejería de Educación). Según las últimas estadísticas que acaba de publicar el ministerio, en el curso 2017-2018 eran ya 1.087, lo que supone un significativo incremento del 35,2% respecto al curso anterior, uno de los mejores datos de todo el país. En ese sentido, no se puede negar, es «una buena noticia», admite Irela García, presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades de Asturias (APADAC).

Pero la moneda también tiene su cruz. Y es que «estamos lejos de identificar al 100%» del alumnado con alta capacidad. Es difícil saber cuántos niños hay, ya que «no hay unificación de criterios» de cuándo se debe considerar que un estudiante lo es. Así, hay criterios que lo fijan en el 10% de la población escolar (si se fija el límite en un CI de 120); el en 5% (CI de 130) o incluso en un 2% si se aumenta ese nivel. La cuestión es más complicada aún si cabe, ya que la alta capacidad no está solo determinada por el CI.

LA SITUACIÓN Alta capacidad Alumnado que recibe atención educativa, con adaptaciones curriculares de profundización o ampliación, enriquecimiento. Cuántos 33.482 identificados en toda España. 1.087 en Asturias. Problema La inmensa mayoría de los niños están sin identificar. Según algunos estudios, puede estar en esta situación hasta el 92% de los niños con alta capacidad.

En el caso de Asturias, si se atiende al porcentaje del 10%, hasta un 92% de los niños con dicho potencial estarían sin diagnosticar. Pero es que, advierten las familias, incluso en el cálculo más 'prudente', el del 2%, quedaría mucho trabajo, ya que ahora el número de identificados supone un 0,80% del total del alumnado asturiano.

Desde APADAC admiten ese trabajo que queda pendiente, aunque reconocen los avances. Entre ellos, que en este curso que ahora termina la Consejería de Educación ha incrementado la Unidad de Altas Capacidades. Ahora son dos personas y no una sola las que realizan las valoraciones, identificaciones e informes que recogen las medidas que necesita cada alumno, que puede ir desde el enriquecimiento curricular a la flexibilización, esto es, la posibilidad de adelantar de curso al estudiante.

Los alumnos de alta capacidad están incluidos entre los estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo. En APADAC defienden que un programa de 'cribado' en tercero de Infantil sobre todas esas necesidades específicas «ayudaría a cubrir las respuestas que se requieren». En el curso 2017-2018 en toda España estaban identificados 33.482 alumnos, un 0,41% del total. La cifra se incrementó en algo más de 6.000 respecto al curso anterior.