El PP acusa al Principado de «dejar sin invertir 18,5 millones en el ERA desde 2022»

«La plantilla del ERA está harta de que no se invierta en los centros»

«No sé si no se entera, si miente a sabiendas o las dos cosas». Beatriz Polledo se ha convertido en el azote político de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. Sus rifirrafes en las comparecencias en la Junta van a más, ya que la diputada del Partido Popular está convencida de que «esta consejera no se entera de lo que pasa en su consejería». Respecto a la poca inversión, Polledo es clara: «no solo lo dicen los datos, sino también los trabajadores. La plantilla está harta de que no se invierta en los centros».