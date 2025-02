Asturias dice que el Gobierno basa su plan para el lobo en «criterios subjetivos»

El Principado presentó tres alegaciones al procedimiento abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre la orden de inclusión del lobo en ... el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), manifestando su «absoluto rechazo» a la misma por «innecesaria e inoportuna».

En primer lugar, la Consejería de Medio Rural alega que el dictamen científico sobre el que el ministerio pretende soportar dicha inclusión se basa en «criterios subjetivos y poco formalizados». En segundo lugar, el Principado considera que el objeto de esta iniciativa no puede ser «la de garantizar que las especies amenazadas reciban la atención necesaria» ya que el propio dictamen, advierte, «no considera la especie como amenazada». Por el contrario, recuerda, el Principado «cuenta desde 2002 con un Plan de Gestión del Lobo que sí tiene como objetivo la conservación de la especie» manteniendo un nivel poblacional adecuado y compatible con el desarrollo de las explotaciones agrarias.

En tercer lugar, el Gobierno regional advierte de que el verdadero problema que hay que solucionar es «el de la preservación de la población de esta especie y garantizar su coexistencia con el resto de valores del territorio, especialmente el sector primario». Por ello, el objetivo debe ser, aduce, «ayudar a resolver los conflictos sociales» ocasionados por los grandes carnívoros «mediante el diálogo» entre las partes.

PP y Foro

También PP y Foro han presentado sus correspondientes alegaciones. «Este ataque, no solo al sector primario, también a la autonomía de las comunidades con presencia de lobo, no debe salirle gratis al Gobierno. Volvemos a tender la mano, con poca esperanza, al Ejecutivo regional para que defienda con uñas y dientes a nuestros ganaderos frente a los ecologistas de salón», declaró Teresa Mallada. «La norma debe contribuir, y no perjudicar, a las legítimas expectativas del mundo rural ligado a las actividades agropecuarias», añadió Isidro Martínez Oblanca.