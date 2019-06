Plenos de investidura: de mayorías absolutas a pactos de última hora Arriba, por la izquierda: Wenceslao López (PSOE) y Alfredo Canteli (PP), los dos candidatos para la Alcaldía de Oviedo; y Ana González (PSOE), futura alcaldesa de Gijón. Abajo, por la izquierda, Mariví Monteserín (PSOE), futura alcaldesa de Avilés; Anibal Vázquez (IU), alcalde de Mieres; Carmen Arbesú (PSOE), futura alcaldesa de Langreo; y Ángel García (PSOE), futuro alcalde de Siero. / E. C. Los Ayuntamientos asturianos conocerán este sábado a sus nuevos inquilinos. La Alcaldía de Oviedo es, de las tres grandes ciudades, la única que presenta incertidumbre EL COMERCIO Gijón Jueves, 13 junio 2019, 19:33

Los Ayuntamientos de la región estrenarán inquilinos este sábado. Habrá mucha renovación de concejales, principalmente en los grandes ayuntamientos de la región, una notable cantidad de mayorías, incluso absolutas, y alguna que otra incertidumbre de última hora. La más destacada, la del Consistorio de Oviedo, donde la lista más votada, el PP, y, los actuales ocupantes del sillón de gobierno, el PSOE, cortejan a Ciudadanos para hacerse con el Ejecutivo de la capital asturiana. Wenceslao López opta a repetir y Alfredo Canteli aspira a hacer valor su victoria en las urnas.

Estos son los Plenos de investidura en la región del sábado, 14 de junio:

OVIEDO. 17 horas

Quien liderará Oviedo durante los próximos cuatro años es todavía una incógnita. El Partido Popular ganó las elecciones con 9 concejales, aunque tanto Alfredo Canteli (PP) como Wenceslao López (PSOE), incluso Nacho Cuesta (Ciudadanos) tienen opciones de coger el bastón de mando Todas las opciones están abiertas. El expresidente del Centro Asturiano, como lista más votada, aspira a gobernar la ciudad. Podría hacerlo con mayoría absoluta, siempre y cuando los cinco concejales de Ciudadanos le apoyasen, pero también podría formar un gobierno en minoría.

Por su parte, el actual regidor socialista también confía en repetir al frente del Gobierno ovetense, gracias a los votos de la formación liderada por Nacho Cuesta, a los que habría de sumar otro voto más. La formación naranja mantiene que su líder puede ser el próximo regidor. Necesitaría el apoyo del PSOE, y también al menos un voto más. Se lo podría dar Somos, con tres concejales, o Vox que consiguió dos. Mientras, la formación liderada por Ana Taboada, Somos, (3 concejales) ya ha dejado claro que estarán en la oposición y Cristina Coto (2 concejales) se ha mostrado abierta para pactar con el PP. Este mandato IU dejará de tener representación en Oviedo.

GIJÓN. 11 horas

En el Ayuntamiento de Gijón está clara la elección como alcaldesa de la socialista Ana González, pues pese a no haber logrado mayoría absoluta el PSOE sí obtuvo en las elecciones municipales una amplia victoria con respecto al resto de partidos. Su investidura tendrá el apoyo del grupo socialista (11 concejales) y de IU (1), después de que ambos partidos pactaran esta semana un documento político como base para negociar a lo largo de las próximas semanas un posible gobierno de coalición. Los concejales de Ciudadanos (4), Foro (3), Podemos (3), PP (3) y Vox (2) se abstendrán.

AVILÉS. 12 horas

La socialista Mariví Monteserín revalidará la Alcaldía sin problemas y sin pactos a pesar de no haber logrado la mayoría absoluta. El equilibrio de fuerzas en la oposición hace improbable un acuerdo entre Cambia Avilés, confluencia de Podemos e Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos. Así las cosas, el PSOE tendrá el bastón de mando otros cuatro años en los que gobernará más cómodamente que en este último mandato por dos razones: cuenta con dos ediles más y está, además, muy distanciado del resto de partidos de la oposición. Los socialistas doblan en ediles a la segunda fuerza, Cambia Avilés.

COMARCA DE AVILÉS

CASTRILLÓN. 12 horas

En Castrillón está prácticamente cerrado un acuerdo a tres bandas entre las fuerzas de la Izquierda (IU, PSOE y Podemos) que permitiría a Yasmina Triguero continuar al frente del Ayuntamiento otro mandato más a pesar de no haber sido la fuerza más votada. El acuerdo deberá ser ratificado esta tarde por las asambleas de cada uno de los partidos, aunque algunas voces dentro del PSOE piden más peso dentro del gobierno. El PP, que resultó ganador en los comicios, presentará también su candidatura a la Alcaldía, y otras fuerzas de la derecha como Vox han pedido que la votación en el Pleno del sábado sea secreta.

CORVERA - ILLAS

En el resto de concejos de la comarca de Avilés la jornada del sábado se espera sin sobresaltos, ya que en todos los Ayuntamientos hay mayorías absolutas. En Corvera, el socialista Iván Fernández goza de una holgada mayoría con catorce de los diecisete concejales del Ayuntamiento. Lo mismo sucede en Illas, donde Alberto Tirador, de IU, cuenta con siete de los nueve ediles del Consistorio.

BAJO NALÓN

En los concejos del Bajo Nalón también hay mayorías absolutas y no son necesarios los pactos para investir a ningún alcalde. Repetirán los tres alcaldes, tanto los socialistas David Álvarez y Carmen Arango, en Pravia y Muros de Nalón respectivamente, como Jaime Corrales en Soto del Barco con su partido, la Candidatura Independiente de Soto del Barco

CUENCAS: NALÓN

LANGREO. 12 horas

La candidatura encabezada por Carmen Arbesú (PSOE) en Langreo lograba 9 ediles (sube 3), mientras que Unidas Podemos se queda con 8 cuando el actual equipo de gobierno formado por IU y Somos Langreo habían sumado 11 concejales en 2015. El Partido Popular se queda con dos, tras perder uno y Ciudadanos con otros dos. El último 2% escrutado fue decisivo para que el PSOE mantuviera el noveno concejal, puesto que la diferencia en votos con la coalición ha sido inferior a los 300 sufragios.

SAN MARTÍN DEL REY AURELIO. 12 horas

Los socialistas recuperan el terreno perdido en los últimos comicios de 2015, ha logrado 8 de los 17 concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta. IU, por su parte, mantiene los 5 ediles que tenía, el PP consolida sus 2 ediles, Ciudadanos entra en este Ayuntamiento con uno y Podemos se queda con uno de los tres que había logrado en 2015 Somos San Martín. José Ángel Álvarez Fernández, conocido como 'Quirós' será el primer edil samartiniego para los próximos cuatro años.

LAVIANA. 12 horas

En Laviana los socialistas se han mostrado incontestables. Julio García ha logrado la mayoría absoluta. Su gestión en los últimos dos años, tras sustituir a Barbón convenció a los lavianeses. Así, el PSOE ha logrado los votos suficientes para sumar un nuevo edil y quedarse con 9 concejales, con 3 se queda IU (baja 1), el PP y Podemos se mantienen con 2 cada uno y entra Ciudadanos con 1 edil en detrimento de Foro, que sale del Ayuntamiento lavianés.

SOBRESCOBIO. 12 horas

En Sobrescobio, los socialistas perdieron votos, único caso en la comarca del Nalón donde el socialismo creció en el resto de municipio, pero le ha servido para revalidar la mayoría absoluta que históricamente ha tenido en este concejo al obtener 4 de los 7 puestos de la corporación municipal. Así, Marcelino Martínez volverá a gobernar los próximos cuatro años con la oposición de un concejal del PP y dos de IU, que ha subido un edil.

CASO. 19.30 horas

Los casinos lo tuvieron claro, quieren que su alcalde sea Miguel Ángel Fernández. Esta era su primera elección como cabeza de lista, ha pasado la prueba con holgura, sumando un nuevo edil. Ha logrado una amplia mayoría absoluta que le permitirá gobernar los próximos cuatro años. Con casi el 57% de los votos, ha conseguido sumar cinco concejales (tenía 4). IU hará oposición con 2 ediles (baja 1) y el PP con uno (baja 1).

CUENCAS: CAUDAL

MIERES. 10 horas

El Pleno de investidura de Mieres supondrá la reeleción del actual alcalde, Aníbal Vázquez, gracias a la histórica mayoría absoluta lograda en lo surtimos comicios municipales por parte de Izquierda Unida. La coalición sumó un total de quince ediles en una Corporación de 21. El resto de escaños son para el PSOE (cuatro) y PP con dos.

LENA. 12 horas

Gema Álvarez (IU) será reelegida en Lena. Su formación obtuvo un total de nueves ediles de 17. El recuento inicial lanzó un resultado de ocho, pero se detectaron errores que la Junta Electoral corrigió. El PSOE de Daniel Sánchez Bayón se quedó con seis ediles (perdiendo uno en ese recuento), mientras que PP y Podemos obtuvieron un edil cada uno.

MORCÍN. 12 horas

Maximino García 'Mino' (IU) mantiene con una amplia mayoría (siete ediles de once) la Alcaldía obtenida en el anterior mandato mediante una moción de censura que apartó a Jesús Álvarez Barbao (PSOE). El nuevo candidato socialista, Marcelino García, sumó solo tres concejales. El PP logró uno.

RIOSA. 12 horas

Izquierda Unida obtuvo también mayoría absoluta en las elecciones de mayo; con cinco ediles de ocho, Ana Díaz mantiene el bastón de mando. El PSOE sumó tres ediles y uno la formación de independientes Riosano, encabezada por Honorino Ruiz, que fue edil de Foro en los últimos cuatro años.

ALLER. 12 horas

La situación más complicada la vivirá el Pleno de investidura en Aller con la composición de una Corporación muy heterogénea. El partido más votado fue el socialista, que logró seis ediles, a tres de la mayoría absoluta. El PP sumó cinco; IU, dos; Ciudadanos se estrena en el Ayuntamiento con otros dos; Foro retiene uno; y Xuntes, la marca electoral de Podemos, obtuvo un edil.

La iniciativa la está teniendo el PSOE para lograr articular esa mayoría cómoda para la investidura. IU ya ha dicho que no va a impedir un gobierno encabezado por Juan Carlos Iglesias y queda por conocer la decisión de Xuntes. Serían nueve votos con los que se aseguraría la Alcaldía en una primera votación. El PP de Juan Sutil tiene muy complicado presentarse como alternativa. Podría lograr el apoyo de Ciudadanos y Foro, pero sumaría ocho votos, a uno de la mayoría absoluta que se exige a una lista que no ha sido la más votada. El PSOE, no obstante, lograría el bastón de mando aún sin el apoyo de otras fuerzas.

SIERO Y CENTRO

SIERO. 12 horas

El candidato socialista Ángel García será investido por segunda vez como alcalde de Siero y, en esta ocasión, lo hará por mayoría absoluta. A los doce representantes obtenidos en las últimas elecciones –cinco más que en 2015-, el PSOE sumará el voto garantizado de la Plataforma Vecinal de La Fresneda.

LLANERA. 12 horas

El PSOE ganó sus primeras elecciones municipales en 28 años en Llanera y el actual alcalde, Gerardo Sanz, ha alcanzado un acuerdo de investidura con Podemos, cuyo apoyo le permitirá también gobernar en coalición. Los socialistas se quedaron sin la mayoría absoluta en el concejo por un solo voto, que fue validado por la Junta Electoral a favor del PP.

NOREÑA. 12 horas

Independientes por Noreña (IPÑ) logró mayoría absoluta en su tercera cita con las urnas, en unas elecciones que dejaron fuera de la corporación al PP y a Foro y donde se estrena Ciudadanos.

NAVA. 12 horas

La candidatura del alcalde socialista, Juan Cañal, revalidó la mayoría absoluta e incluso aumentó la representación en tres concejales con respecto a 2015. En estos comicios no concurrieron los Asturianistes, que tenían tres ediles, ni Ágora Nava, que contaba con un concejal.

BIMENES. 12 horas

El único alcalde asturianista de la región, Aitor García, logró también la mayoría absoluta y superó al PSOE, ganador de los comicios de 2015, que perdió dos concejales.

SARIEGO. 12 horas

La formación Progreso Municipal de Sariego (Promusa) mantiene su hegemonía en el concejo desde 1987 y su candidato, Saúl Bastián, emprenderá su segundo mandato consecutivo con mayoría absoluta.

GRADO. 12 horas

La mayoría absoluta que los moscones dieron a IU en las elecciones del pasado 26 de mayo han hecho que José Luis Trabanco lleve desde el primer día preparando el siguiente mandato. Su esfuerzo y el de los otro siete concejales que le acompañarán estos cuatro años irá para conseguir la construcción de un centro cultural en el antiguo edifico de Almacenes Miranda. En la oposición estarán Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Los populares volverán a tener representación en el pleno después de que sus cuatro concejales dimitiesen hace dos años. La formación liderada por José Manuel Puente obtuvo dos representantes y le acompañará la exforista Patricia Álvarez Díaz. La tercera fuerza más votada fue el PSOE, que ha perdido un representante y pasa de tres concejales a dos. La lista la cierra la formación naranja con el exconcejal del PP José Ramón González.

LAS REGUERAS. 12 horas

El PSOE logró por tercera vez consecutiva la mayoría absoluta en Las Regueras. La lista encabezada por Maribel Méndez consiguió siete de los nueve sillones del Pleno. Los otros dos grupos que tendrán representación son: Ciudadanos y Partido Popular. La que hasta ahora era líder por Independientes por Las Regueras, María de los Ángeles Sampedro Álvarez, se ha pasado a la formación naranja y logró un concejal. La lista la cierra la formación liderada por Diego Parades al lograr otro representante.

RIBERA DE ARRIBA. 11 horas

El PSOE consiguió, de nuevo, la mayoría absoluta en Ribera de Arriba al lograr seis de los nueve concejales del Pleno. Este mandato será especial para Tomás Fernández porque sucederá en el cargo al histórico político José Ramón García que deja el cargo tras 32 años. En la oposición estará IU-IAS (con José Luis Martínez Suárez), Ciudadanos (Antonio Fernández Fidalgo) y el PP (Pablo García Menéndez) que lograron un concejal cada uno.

ORIENTE

VILLAVICIOSA. 13 horas

En Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega logró por primera vez convertirse en la lista más votada por los vecinos. Un respaldo que le permitirá a partir de este sábado gobernar con mayoría absoluta al sumar 10 de los 17 concejales de la Corporación maliaya. El ascenso del PSOE se contrapone a la debacle del PP, que se quedó con 5 representantes. Ciudadanos entra por primera vez con un concejal, al igual que Podemos Villaviciosa, que mantiene el que tenía.

CABRANES. 13.30 horas

Gerardo Fabián volverá a convertirse en alcalde de Cabranes al lograr las pasadas elecciones revalidar una mayoría absoluta que el PSOE defiende en el concejo desde 2003, a pesar de que pierde un concejal. La corporación contará por primera vez con la presencia de Vecinos x Cabranes, que logró el apoyo suficiente para hacerse con dos representantes. El Partido Popular se queda con uno.

AMIEVA. 12 horas

En Amieva todavía está sin resolver cuál será la composición del futuro equipo de gobierno. Durante los comicios del pasado 26 de mayo se produjo un triple empate, a dos concejales cada uno, entre Foro (127 votos), PP (114) y Ciudadanos (111), que se presentaba por primera vez. El PSOE se quedó con un solo edil tras obtener 74 votos. En estas semanas se han producido contactos y negociaciones entre los tres partidos empatados, si bien todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo firme, principalmente por causa del puesto de alcalde, que Ciudadanos insiste en que no sea remunerado, al contrario de lo que quieren desde Foro y PP.

CABRALES. 12 horas

En el concejo cabraliego el PSOE lograba esta vez recuperar la mayoría absoluta sumando un concejal hasta llegar a los seis, por lo que este sábado será investido alcalde su cabeza de lista, José Sánchez. El actual regidor en funciones, el popular Francisco González, mantiene sus cuatro ediles, al igual que Foro, pero ya no será posible la suma que en 2015 le dio la Alcaldía al desaparecer de la corporación Podemos Cabrales y llevarse ese último sillón el PSOE.

CANGAS DE ONÍS. 12 horas

Tras ocho años al frente del Ayuntamiento de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro demostró durante las pasadas elecciones municipales que no ha perdido tirón, conservando la amplia mayoría absoluta –ocho concejales de trece- que ya alcanzó hace cuatro años. El PSOE, con Vanesa González al frente, se mantiene en tres ediles y Foro sigue con uno, Pedro García Rama. El sillón que en el pasado mandato ocupó Cangues Puede es ahora para Unidas Podemos y será Beatriz Alonso (IU) la número dos de la lista de coalición quien finalmente entre a formar parte de la Corporación, después de que José Carbonell presentara su dimisión.

CARAVIA. 12 horas

Tampoco en Caravia habrá demasiados cambios en el gobierno local, al repetir la popular Salomé Samartino al frente del mismo con una mayoría absoluta fortalecida al ganar un nuevo concejal, llegando a los cinco. Los otros dos restantes serán para el PSOE, mientras tanto IU como Foro se quedan fuera del reparto.

COLUNGA. 12 horas

En de Colunga podría ser el primer concejo asturiano en el que Ciudadanos se hace con la Alcaldía, al empatar la formación liderada por José Ángel Toyos en cinco concejales con el PSOE de Sandra Cuesta. La llave de gobierno la ostenta en este caso el único edil del PP, Justino Pérez, quien ya manifestó en numerosas ocasiones su intención de facilitar un gobierno de centro-derecha, si bien las conversaciones con Toyos se encuentran en estos momentos paradas. El popular ya ha puesto sobre la mesa sus peticiones, entre ellas la de formar parte del equipo de gobierno, y actualmente se encuentra a la espera de obtener una respuesta por parte de Ciudadanos.

LLANES. 11.30 horas

La noticia de que IU de Llanes ha firmado, ante notario, un pacto de gobernabilidad para los próximos cuatro años con Vecinos por Llanes, PP y Foro, dejando de nuevo fuera del gobierno a los socialistas, no ha sentado nada bien en la dirección regional. El coordinador interino, Alejandro Suárez, ha pedido «respeto» a los acuerdos de «obligado cumplimiento» y que «rectifique». El PSOE ganó las elecciones con 3.249 votos, más del doble que la siguiente fuerza más votada, Vecinos por Llanes (1.509), quedando a tan solo 36 sufragios de la mayoría absoluta. Esos nueve ediles sí se alcanzan con la suma de las formaciones que actualmente conforman el cuatripartito: Vecinos (4 concejales), PP (2), Foro (2) e IU (1). El actual regidor en funciones, Enrique Riestra (Vecinos), aumentó su número de votos y sumó un nuevo concejal el pasado 26 de mayo, y desde el principio manifestó su disposición a reeditar ese pacto a cuatro.

ONÍS. 12.30 horas

En el concejo oniense el PSOE lo ha vuelto a hacer. Con José Manuel Abeledo al frente, el partido se ha hecho por segunda vez consecutiva con los siete ediles que componen la Corporación municipal, convirtiéndose en la lista más votada de Asturias, con un 89,71% de los sufragios frente al 8,02% obtenido por el PP.

PARRES. 12 horas

Parres no contará con un cuatripartito para desbancar al PSOE integrado por PP, IU, Ciudadanos y Foro. La pieza clave que permitirá otros cuatro años de gobierno de Emilio García Longo llega de la mano de los foristas, que esta misma mañana comunicaban al resto de formaciones un cese de las conversaciones al «haber alcanzado un acuerdo de gobierno» con los socialistas. Los términos de ese acuerdo se darán a conocer a última hora de esta misma tarde.

El PSOE obtuvo en estos comicios seis ediles, uno más que en 2015, pero se quedó aun así sin la mayoría absoluta. Por su parte, Foro consiguió tres concejales, que unidos a los dos de PP, el de IU y el de Ciudadanos habrían bastado para arrebatar la Alcaldía a los socialistas tras más de tres décadas. A pesar de que existieron contactos y que tanto los populares como la formación naranja mostraron su firme apoyo a la opción del gobierno a cuatro, Foro e IU han guardado sus cartas en estas semanas. Finalmente, será el partido que encabeza José Luis López Cueto quien facilite el gobierno socialista en Parres.

PEÑAMELLERA ALTA. 12 horas

En Peñamellera Alta el regidor en funciones, José Antonio Roque, lograba las pasadas elecciones lanzar a su partido, Foro, hacia una aplastante mayoría absoluta, logrando hacerse con seis de los siete concejales. El restante será para un PSOE al que no le quedará más remedio que seguir en la oposición durante cuatro años más.

PEÑAMELLERA BAJA. 12 horas

El peñamellerano José Manuel Fernández (PP) ganaba el pasado 26 de mayo sus séptimas elecciones consecutivas. Y lo hacía con una demostración de fuerza, sumando un nuevo concejal hasta quedarse con seis de los nueve que conforman la corporación municipal. Los tres restantes asientos estarán ocupados por los socialistas, mientras que Foro se queda fuera del Ayuntamiento.

PILOÑA. 11.30 horas

El que hace cuatro años se convirtiese en el alcalde más joven de Asturias, el socialista Iván Allende, lograba esta vez no solo reeditar la mayoría absoluta, sino alcanzar los once ediles en una corporación formada por trece. Por contra, el PP perdía uno de sus concejales, quedándose solamente con los dos que restan.

PONGA. 12 horas

Después de pactar con la única edil popular para formar gobierno y arrebatar el bastón de mando a Foro, la socialista Marta Alonso veía en los últimos comicios premiado su mandato con un aumento de votos que le permitirá volver a gobernar en Ponga, ahora con mayoría absoluta al contar con cuatro de los siete concejales del Ayuntamiento. Los foristas, por su parte, mantienen los tres que ya tenían.

RIBADEDEVA. 12 horas

En Ribadedeva el actual regidor, Jesús Bordás (PSOE), volverá a gobernar con mayoría absoluta. Una posición que llegó a peligrar tras la fuerte entrada de Juntos por Ribadedeva, una nueva formación liderada por Jorge Martínez, que se hizo con los cuatro ediles restantes, echando fuera del Consistorio a Foro y arrebatando dos a los socialistas.

RIBADESELLA. 12 horas

El riosellano es otro de los concejos del Oriente donde reina la intriga. Tras el batacazo que se pegó Foro, formación que vio cómo pasaba de gobernar a perder la mitad de sus ediles, nada está claro. Las elecciones las ganó el socialista Ramón Canal, quien se hizo con cuatro concejales gracias a los 940 votos obtenidos. Le siguen Foro, con tres ediles y 672 votos; PP, con tres concejales y 580 sufragios; Pueblu, con dos ediles y 439 votos, y Ciudadanos, con un edil y 280 sufragios. Desde el primer momento Canal mostró su disposición a hablar con todos, y así lo hizo, si bien en los últimos días ha ganado fuerza la posibilidad de un tripartito de centro-derecha conformado por Foro, PP y Ciudadanos. Las tres formaciones están de acuerdo que la Alcaldía debería ser para María José Bode, por pertenecer a la lista más votada, pero no terminan de ponerse de acuerdo en el reparto de concejalías.

NOROCCIDENTE

VILLAYÓN. 10 horas

En el noroccidente asturiano será Villayón el primer concejo en investir a su alcaldesa, la popular Estefanía González, quien repetirá mandato al frente del Consistorio tras obtener en las pasadas elecciones 8 de los nueve concejales, una mayoría aplastante dejando al PSOE con tan solo un edil en la oposición.

CUDILLERO. 11 horas

En Cudillero, el socialista Carlos Valle, será elegido a las 11 horas como el alcalde más joven de la región. Lo hará tras lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones, recuperando la Alcaldía tras cuatro años en manos del popular Ignacio Escribano, que pasará a la oposición con tres ediles, junto a los dos de Ciudanos y el edil que ha conseguido mantener Podemos.

VALDÉS. 12 horas

Las mayorías absolutas fueron la tónica general en el occidente asturiano, aunque en Valdés el socialista Oscar Pérez, tendrá que gobernar en minoría con sus 8 concejales, si sale investido alcalde, una opción que parece la más probable, tras haber anunciado los tres ediles del PP, su abstención en este pleno que se celebrará a las 12 horas. Los socialistas no han llegado a un acuerdo de gobierno con la concejala de Avanza Valdés (IU, Poedmos y Equo) con la que pretende llegar a acuerdos puntuales durante la legislatura. Tónica que Pérez pretende llevar a cabo también con los cuatro ediles de Ciudadanos y la concejala de Foro.

NAVIA. 12 horas

El PSOE e IU de Navia han llegado a un acuerdo de Gobierno, para alzar a Ignacio García Palacios a la Alcaldía. El acuerdo, según ha podido saber EL COMERCIO, implica que IU entrará a formar parte del Gobierno haciendose cargo de las concejalias de Deportes, Medio Rural y Servicios Sociales, con una liberación completa para Nacho Blanco y media jornada para la edil Marga Iglesias. El PSOE contará con la otra liberación que permite la Ley, que podría partirse en dos medias jornadas.

COAÑA. 11.30 horas

La popular Rosana González será la nueva alcaldesa de Coaña. Lo hará sustituyendo al popular Salvador Méndez, quien ha decidido retirarse de la política. Los populares revalidaron la Alcaldía con un ajustao resultado que le dio 6 de los 11 concejales, quedando el socialista Daniel Pérez, al frente de la oposición con 5 ediles.

EL FRANCO. 12 horas

Antes de las elecciones estaba claro que en El Franco iba a gobernar una alcaldesa, al ser todas las candidatas mujeres, pero tras las comicios del 26 de mayo, será la socialista Cecilia Pérez, quien revalide con una mayoría absoluta la Alclaldía junto a sus 7 concejales, quedando en la oposición los dos ediles del PP, la concejala de Unidas Podemos y la única edil de Foro.

TAPIA DE CASARIEGO. 11.30 horas

En Tapia de Casariego el único edil de Foro, Guzmán Fernández, decidirá quien será el próximo alcalde del concejo, al haber empatado con cinco concejales PSOE y PP. Una situación que es la tercera vez que se vive en apenas cuatro años. La primera en 2015, cuando el edil de Foro mostró su apoyo al PP, en 2018, tras la marcha del alcalde, el popular Enrique Fernández, el forista decidió cambiar su voto y apoyar al Gobierno de la socialista Ana Vigón, con la que ha gobernado hasta la fecha en coalición. Con total probabilidad la sorpresa no se de a conocer hasta el propio pleno de investidura.

CASTROPOL. 12 horas

En Castropol habrá cambio de cara al frente de la Alcaldía, aunque en este caso seguirán Gobernando los socialistas tras conseguir 6 de los 11 concejales en una corporación bipartidista, en la que los 5 concejales del PP quedarán en la oposición.

VEGADEO - SAN TIRSO DE ABRES - TARAMUNDI

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, revalidará la Alcaldía en un concejo en el que los socialistas incrementaron hasta 7 el número de ediles, entrando en la corporación Foro con 3 concejales y manteniendo el PP tan solo un edil.

Clemente Martínez ha dado la sorpresa en San Tirso de Abres, al conseguir el su partido, el PSOE, una mayoría absoluta, quitando al PP el Gobierno que mantenía durante años.

El socialista César Villabrille seguirá gobernando en Taramundi con holgura, tras conseguir en los pasados comicios 5 de los 7 concejales, 2 de los cuales han ido a parar para los populares.

LOS OSCOS

En los tres concejos de los Oscos habrá nuevas caras al frente de los consistorios. En Santa Eulalia de Oscos, el PSOE recuperará la Alcaldía, de las manos de Víctor Lorido, tras la marcha del independiente Marcos Niño, en una Corporación monocolor que no tendrá oposición, y que elegirá a su alcalde a las 13 horas. También en San Martín de Oscos habrá un cambio de Gobierno, al conseguir el PP arrebatar la alcaldía a los socialistas, un hecho histórico, ya que es la primera vez que los populares logran una mayoría absoluta en el concejo con 4 de los 7 concejales. Un gobierno que encabezará el hostelero Pedro Álvarez. En Villanueva de Oscos los socialistas lograron 6 de los 7 ediles, quedando el nuevo equipo de Gobierno encabezado por Abel Lastra.

PESOZ-ILLANO-BOAL

José Valledor repetirá como alcalde de Pesoz, con el apoyo de sus tres compañeros de partido y la oposición de una edil del PP. En un pleno que se celebrará a las 14 horas y en el que tan solo se tomará posesión, ya que al tratarse de un concejo de menos de 250 habitantes, los vecinos ya decidieron con su voto, elegir a Valledor como futuro regidor.

Por su parte en el concejo de Illano el regidor será elegido a las 12 horas, en un pleno en el que se investirá a Wenceslao González Rico, como nuevo regidor, al tener el PSOE 4 concejales, quedando IU con 2 y los populares con un edil.

José Antonio Barrientos revalidará su puesto en Boal, tras conseguir una mayoría absoluta con 5 concejales. Quedando en la oposición los tres ediles de Boal Activo y una única concejala del PP.

SUROCCIDENTE

CANGAS DEL NARCEA. 12 horas

En Cangas del Narcea, el PP volvía a ganar las elecciones, pero sin mayoría absoluta. La lista encabezada por José Luis Fontaniella lograba ocho concejales. El PSOE, la segunda fuerza más votada, mejoró resultados respecto a 2015, pasando de 5 a 7 concejales, pero sigue necesitando reeditar el pacto con IU para gobernar. Con este escenario, el futuro del Ayuntamiento cangués está en manos de la decisión de IU. La lista liderada por Laura Álvarez podría optar por apoyar de nuevo al PSOE o bien abstenerse y permitir que gobierne el Consistorio la lista más votada. Sin embargo, Álvarez afirmó que IU celebrará una asamblea este viernes para tomar una decisión.

DEGAÑA E IBIAS

En Degaña e Ibias el futuro del Ayuntamiento también es incierto. En ambos consistorios fue la opción socialista la más votada, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. En el caso degañés, la lista encabezada por Óscar Ancares logró tres concejales, haciendo imprescindibles el apoyo o la abstención. Tanto Foro como el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) lograron dos ediles, sin bien el último se mostró poco partidario de pactos. Foro Degaña, en cambio, afirmó que presentaría su candidatura a la Alcaldía.

En el caso ibiense, Silvia Méndez logró cuatro concejales de nueve, siendo la segunda fuerza más votada Nós por Ibias , que consiguió dos ediles. La derecha estará representada por Foro, que cuenta con dos concejales frente a uno que logró el PP. Así las cosas, un pacto entre las dos fuerzas más votadas permitiría un gobierno de izquierdas. Sin embargo, en 2015 Foro apoyó al PSOE, que tenía tres concejales y era la segunda fuerza, arrebatando la Alcaldía a Nós por Ibias, la opción más votada. Por su parte, Sandra Linares, cabeza de lista de Nós por Ibias, afirmó que luchar por la alcaldía era «una opción barajable». Por tanto, hasta este sábado, a las 11 horas, los ibienses no conocerán quién será el alcalde o alcaldesa del concejo los próximos cuatro años.

TINEO. 12 horas

En Tineo, el PSOE mantendrá la Alcaldía con un equipo de gobierno liderado por José Ramón Feito. El PP continúa como la segunda fuerza más votada, pero consigue tres concejales frente a los cinco del mandato anterior. Somos Tineo se mantiene con un edil y entran en escena Vox y Ciudadanos. Ni IU ni Foro lograron representación en el Consistorio, que este año contará con 13 concejales tras haber perdido cuatro debido a la despoblación.

SALAS. 13 horas

Con mayoría absoluta continuará gobernando en Salas el forista Sergio Hidalgo, en unos comicios en los que salió reforzado pasando de 9 a 10 concejales. El PSOE, liderado por Celestino Díaz Morán, fue la segunda fuerza más votada y continúa en la oposición con dos ediles, junto al edil logrado por el PP.

ALLANDE - BELMONTE DE MIRANDA - SOMIEDO - GRANDAS DE SALIME

El PSOE mantiene la alcaldía en Allande, donde José Antonio Mesa seguirá al frente del concejo con el PP, Allandeses Independientes y Más por Allande en la oposición. Lo mismo sucede en Belmonte de Miranda, con Rosa Rodríguez, que revalida mandato con tres concejales del PP en la oposicición . En Somiedo, la candidatura de Belarmino Fernández logra de nuevo la mayoría y mantiene en la oposición a los dos exediles de Foro, ahora bajo las siglas del PP. En Grandas de Salime, el socialista Eustaquio Revilla no abandonará la Alcaldía y continuará gobernando con las dos ediles de Grandaleses Agrupación Independiente (GAI) en la oposición.