Somos Asturies «viene a hacer la política desde abajo que Podemos ha perdido, porque se convirtió en una estructura vertical»

Si la ceremonia de unificación de los grupos parlamentarios en la Junta de PP y Foro se hizo en un marco institucional, en el ... salón Europa del Parlamento asturiano, el escenario para a presentación de la plataforma Somos Asturies, que lidera Covadonga Tomé, también fue toda una declaración de intenciones. Lo hizo en el Les Cigarreres, el espacio multidisciplinar que las personas que se sienten 'a la izquierda del PSOE' han creado en Gijón. Acompañada por Xune Elipe y rodeada de casi un centenar de personas, Tomé presentó en sociedad una plataforma que nace, dice, «para formar parte de la izquierda plural, progresista, que sea capaz de enfrentarse al tremendo contexto de derecha y extrema derecha a que nos estamos enfrentando».

Entre los asistentes, exdiputados de Podemos como Andrés Ron, Kike López o Paula Valero, «iba a estar también Ripa, pero está en El Salvador«, explicó Tomé, quien también agradeció la presencia de la exeurodiputada de Podemos Tania González, de la exconcejala de Xixón Sí Puede, Laura Tuero, que la acompañó en su aventura política de la presente legislatura, cuando ambas fueron expulsadas de Podemos, pese a haber formado la candidatura que votó la mayoría de los afiliados.

Y allí repitió «un mensaje que llevamos dando semanas. Hay que tener, desde la izquierda, responsabilidad y generosidad para ir de la mano. Lo que hace falta es saber cuál va a ser el formato, pero sin ningún tipo de duda. Nosotras no nacemos, continuamos con esa intención, la de formar parte de un espacio de izquierda plural, progresista, que sea capaz de enfrentarse al tremendo contexto de derecha y extrema derecha al que nos estamos enfrentado».

Aseguró que el proyecto «lo tenemos definido», pero que no lo hará público hasta «hablar con el resto de participantes». En el ideario base irán, sí quiso dejar claro, «las prioridades que llevan siendo todo este tiempo. En primer lugar, lo que es nuestra bandera, el fortalecimiento y el cuidado absoluto de los servicios públicos. No podemos permitir lo que está ocurriendo, de privatización de la educación, trayendo universidades privadas, de la sanidad, con hospitales privados, de los cuidados... La vivienda es otra de las cuestiones en la que más hemos trabajado y más vamos a seguir trabajando. Y, por supuesto, en este contexto tan feo que se está organizando desde la derecha y la extrema derecha, la defensa de las libertades, de todas, de todos y de todes. No puede ser que en este país haya denuncias por cuestiones religiosas o que personas se queden atrás por su género, su tendencia sexual o sus creencias religiosas».

Ante la insistencia en que, tras la unión de Foro y PP, desde la izquierda ha habido llamamientos para la unión, «Ovidio Zapico no ha hecho un llamamiento, ha hecho muchos», la respuesta de Tomé, dice, «es la misma: mano tendida para hablar de políticas progresistas que mejoren la vida de los asturianos. A partir de ahí, cuando nos sentemos a hablar sobre contenidos concretos, felicidad absoluta. Pero lo que no vamos a hacer es dar el sí sin haber tenido todas las conversaciones necesarias para saber de qué estamos hablando».

Dejó claro ella que su paso no tiene nada que ver con la escenificada unión de PP y Foro en la Junta. «La boda entre PP y Foro no es una novedad, ya estaban funcionando como uno, lo que hicieron fue escenificarlo. Nosotras seguimos estando donde siempre estuvimos, tendiendo la mano al progreso, a las fuerzas de izquierdas. Formalizarlo, en este momento, nos parece irrelevante», señaló.

Una mano tendida, también, al partido que la expulsó. Cuando digo que somos una comuna lo digo en serio. Otra cosa es que quieran aceptar la invitación. Insisto, hace falta un esfuerzo generoso y responsable por parte de toda la izquierda. No ha habido ningún contacto. Creo que la gente estaba a la expectativa de lo que presentábamos hoy«.

Lo que presentó, dijo, «es una plataforma para hacer política desde Asturias para Asturias», y lamentó que «hay asturianos hoy celebrando congresos en Madrid. No sé qué representan. Nosotros estamos aquí». Insistió en que la guerra abierta con Podemos es cosa del pasado. «Esa pantalla la pasamos hace mucho. Nos expulsaron y continuamos caminando. Defendiendo las mismas ideas y recuperando, y eso es importante, esa parte de participación, de democracia, de transversalidad y de hacer política desde abajo, desde la calle, que en Podemos se había perdido, porque se convirtió en una estructura vertical. No sé lo que opina Podemos. Lo que tenemos claro es que queremos invitar a la izquierda a fortalecerse, unirse frente al enemigo».

Asturias laica y la Santina feminista

Sus declaraciones a los medios de comunicación llegaron después del acto de presentación de la plataforma. Una que defendió Tomé como «laica y feminista». Dos puntos en los que quiso hacer hincapié, ya que están vinculados. «Este año hemos conseguido, por primera vez, que Adrián Barbón no vaya a la misa de Covadonga en representación del Gobierno del Principado». Reconoce que no fue «por el faltoso del arzobispo», pero quiso insistir en que «no puede ser que hoy haya denunciadas feministas por esa gente que hace mucho ruido».

Se refería Tomé a la denuncia presentada por Abogados Cristianos contra la Asamblea Moza d'Asturies (AMA), que llevaron a la manifestación del 8M en Gijón «a una Santina feminista. A mi me gustó mucho que estuviera«.

Antes de que ella tomara la palabra, fue Xune Elipe el encargado de presentar el acto y de leer el manifiesto de constitución y que se centran en que «vamos a trabajar de manera más coordinada y estructurada y colaborar con los movimientos sociales del país».

El manifiesto se centra en el soberanismo, «pero en un soberanismo social del siglo XXI», también en la «soberanía alimentaria, consumiendo productos de cercanía, en la soberanía energética, la comunicativa con un transporte público, la soberanía financiera, con una banca pública», para continuar con una soberanía industrial, mediática, cultural y mediática«. Según explicó Elipe, »es el momento de asturianizar la política« y de »pasar del repliegue a la ofensivas«.

Tras él, tomaron la palabra Carlos López, Carolo, de Somos Carreño, que recordó que esta plataforma «no nace ahora, lleva desde 2015 funcionando». En su concejo, Carreño, «en 2015 conseguimos entrar en el Ayuntamiento con cuatro concejales. Después, bajamos a 2 y, en las últimas elecciones, logramos gobernar con IU». También habló Sandra Lobo, que dimitió de Podemos Xixón cuando lo hizo Nuria Rodríguez, hoy directora general de Participación Ciudadana en la Concejalía de Ordenación del Territorio que encabeza Ovidio Zapico, coordinador de IU, dentro del gobierno de coalición entre PSOE e IU en el Principado. Lobo defendió la inmersión lingüística itinerante.

Más beligerante fue el exdiputado de Podemos Kike López, quien cree necesaria una plataforma como Somos Asturies «para evitar un futuro de camareros y de armamento». Lamentó él que «el talento se escape porque aquí cobra salarios mediocres», mientras hizo un llamamiento a «la unión de todos los que están a la izquierda del PSOE».