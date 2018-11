El atropello de un perro provoca retenciones en la Autovía del Cantábrico La Autovía del Cantábrico, a su paso por el viaducto de Somonte. / JOAQÚÍN PAÑEDA. El suceso se produjo poco antes de las 12 del mediodía y hasta que no se retiró el cuerpo del animal no se restableció la normalidad en la circulación ELCOMERCIO.ES Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:19

El atropello de un perro en la Autovía del Cantábrico a la altura de Somonte ha provocado retenciones en la vía en sentido Gijón. El suceso se produjo poco antes de las 12 del mediodía, provocando la muerte del animal.

El tráfico no se restableció por completo hasta que el cuerpo del can no se retiró del asfalto. Pese a las consecuencias en la circulación, el suceso no produjo heridos ni daños materiales en ningún vehículo.