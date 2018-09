La ausencia de AVE, otro de los factores vinculados al encarecimiento de billetes Personal del aeropuerto afirma que carecer de una alternativa ferroviaria da «tranquilidad» a las aerolíneas, que no sufren una caída de la demanda P. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 23 septiembre 2018, 04:30

Que la solución para lograr una bajada en el precio de los billetes pasa por buscar alternativas parece ya asumido por parte de todas las partes involucradas. También por parte del personal que trabaja diariamente en el aeropuerto, donde hablan de cierta «comodidad» por parte de las compañías que carecen de competencia directa, como es el caso de Iberia. «Es obvio que si no tienen alguien que rivalice en precios con ellos, no van a bajar los precios solo porque el Gobierno se lo pida. Para ellos es una situación que favorece sus intereses», reconocen.

Sin embargo, pese a que coinciden en que una aerolínea alternativa sería la mejor solución, centran también su mira en la carencia de transporte ferroviario que pueda equilibrar la balanza. «Hoy en día mucha acepta pagar más por el billete de avión porque desplazarse a Madrid en tren conlleva un largo viaje. En cambio, si la alta velocidad llegase a Asturias cambiaría bastante el mercado», apuntan estos trabajadores, quienes consideran que, pese a que la estabilidad del aeropuerto está garantizada, más competencia y movimiento de aerolíneas sería positivo para el aeródromo y generaría más puestos de trabajo.

Los datos respaldan este punto de vista. En lugares donde la alta velocidad ya se ha asentado, los billetes hacia destinos de corto radio como Madrid han experimentado una bajada de precio importante, llegando casi al doble en algunas ciudades. «En las aerolíneas casi se teme por igual al AVE que a otra compañía aérea con la que rivalice. El transporte ferroviario tiene un margen de costes muy inferior al de los aviones, por lo que pueden permitirse ofrecer precios más bajos», destacan en el aeropuerto asturiano.

Un motivo que se suma a la larga lista de razones que la sociedad asturiana esgrime a la hora de demandar la finalización de las obras de la variante de Pajares.

Filial en la recámara

Otro de los factores que da cuenta de la «comodidad» que impera en Iberia respecto al trayecto Asturias-Madrid es el hecho de que tan solo de manera periódica recurren a Iberia Express para que gestione la línea. Esta segunda compañía, que funciona como filial de la gigante española, opera prácticamente en la totalidad de las provincias españolas, donde se ha ido asentando como la opción propuesta desde Iberia para asumir estos desplazamientos de corto radio y abaratar costes.

Un hecho que no se produce en Asturias, precisamente ante la ausencia de competidoras. «Iberia Express es una compañía de bajo coste, por lo que no vendrá de manera regular a Asturias hasta que el escenario cambie y los pasajeros dispongan de una alternativa que les permita no comprar los billetes de Iberia y sí los de otra aerolínea a un precio más bajo», explican.