Autónomos y PYMES podrán elaborar gratis, el Plan de Transformación Digital REAL de su empresa

Será en una nueva edición del Programa Generación Digital, que dará comienzo el 5 de noviembre en Oviedo, Avilés, Grado y Cangas del Narcea y Vegadeo, para dar cobertura al occidente de Asturias

De la mano de la Escuela de Organización Industrial – EOI (Ministerio de Industria y Turismo), a partir del próximo miércoles 5 de noviembre llegará a Oviedo, Avilés, Grado y occidente de Asturias, el Programa de carácter gratuito Generación Digital, destinado a que personas autónomas, trabajadoras y/o directivas de una PYME elaboren el Plan de Transformación Digital real de la PYME para la que trabajan o para la que prestan servicio.

Valorado en más de 10.000 euros, el Programa Generación Digital incluye clases en aula virtual y presenciales, y se concibe como un espacio exclusivo de networking y colaboración, de innovación y creatividad, que ofrece nuevas oportunidades profesionales y de negocio, ya que sus participantes entran en relación con los del resto de ediciones en marcha en toda España, en el desarrollo de actividades colaborativas, que incluyen visitas a empresas líderes y referentes en digitalización, tanto presenciales como virtuales en el Metaverso.

Cada persona participante elaborará, asesorada por un tutor experto, el Plan de Digitalización de la PYME para la que trabaja o es directiva o para la que presta servicios como autónoma, aprendiendo a implementar dicho Plan de Digitalización, orientándola y resolviendo sus retos específicos ante la digitalización y haciéndola así más competitiva.

El Programa Generación Digital forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales, se desarrolla liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. En Asturias este Programa lo está implementando desde mayo de 2023 GRUPO atu, que desde 1984 trabaja formando tanto a personas empleadas como desempleadas, para mejorar su empleabilidad, su proyección y desarrollo profesional y personal.

Programa Generación Digital

En el Programa Generación Digital de la mano de GRUPO atu, la entidad de formación seleccionada para su implementación en Asturias por la EOI, ya han participado o lo están haciendo en torno a 300 personas en concejos del área central y oriente de Asturias, contando con 9 sedes diferentes hasta la fecha, en otras tantas localidades asturianas, a las que se unen ahora Cangas del Narcea y Vegadeo, para dar cobertura al occidente de Asturias, y Grado, junto a Avilés y Oviedo que repiten convocatoria.

Se puede consultar más información sobre la edición en Asturias con fecha de inicio 5 de noviembre, del Programa Generación Digital, de la Escuela de Organización Industrialen este enlace, reservar plaza y resolver dudas con el equipo de orientadores del Programa Generación Digital en el teléfono 697 561 607 (también WhatsApp) o vía mail en el correo info@atugeneraciondigital.es.

A quién va dirigido

El alumnado del Programa gratuito Generación Digital pueden ser personas autónomas, directivas y trabajadoras de PYMES, ya sea con responsabilidad total o parcial sobre un área/departamento o sección, justificando dicho requisito, mediante declaración responsable de la persona interesada o certificado de empresa. Podrán formarse hasta 2 personas por cada PYME.

Metodología y Enfoque

Con un enfoque eminentemente práctico se trata de conocer para aplicar las herramientas y recursos tecnológicos disponibles en el mercado para digitalizar una empresa, junto con las posibilidades de financiación, ayudas y subvenciones disponibles, todo ello aplicado al sector económico de referencia de la empresa sobre la que cada persona participante realiza su Plan Real de Digitalización. Una vez elaborado el Plan de Digitalización, este es supervisado por la EOI y una vez calificado como apto, su autor obtiene el reconocimiento de esta prestigiosa entidad de formación, como asesor experto en digitalización de empresas.

El Programa Generación Digital para PYMES y personas autónomas es un nuevo concepto de formación de vanguardia, un proyecto educativo 4.0 orientado al networking y a fortalecer la red de contactos de sus participantes, mientras elaboran asesorados por personas expertas, el Plan de Digitalización de la PYME para la que trabajan o prestan sus servicios como autónomos/as, participando en:

• Visitas a empresas líderes en digitalización

• Una Comunidad virtual, con empresas participantes de toda España

• Acciones de Crowdsourcing, para compartir proyectos entre empresas y con alumnado en formación

• Un Laboratorio Brainbstorming, para impulsar la creatividad en proyectos de digitalización

• Webinars y masterclas y en el Metaverso en eventos virtuales con ponencias sobre lo último en digitalización de PYMES: Inteligencia Artificial, Chat GPT, Ciberseguridad, junto con jornadas de networking y ferias de empleo donde captar y mostrar talento

• Jornadas y eventos de la mano de destacados expertos, especializados en el análisis de la última actualidad y novedades en la digitalización de PYMES.

Contenidos

Cada participante en el Programa Generación Digital para PYMES y personas autónomas obtiene una formación de la Escuela de Organización Industrial con una equivalencia a 15 créditos ECTS, se trata de cualificar adecuadamente a todos los participantes para abordar el reto de la digitalización de las PYMES, por ello:

• Están previstas 136 horas de formación, de ellas 15 serán presenciales y el resto en aula virtual síncrona (retransmisión en directo) y 10 más de mentorización, en aula virtual síncrona. Las presenciales se impartirán en el Centro de empresas Obanca de Cangas del Narcea, en la Casa de Cultura de Vegadeo, en el Centro de Iniciativa Empresarial de la Cardosa de Grado, en las instalaciones de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca – UCAYC y en el Espacio Coworking Talud de la Ería de Oviedo.

Existen medidas de flexibilización para facilitar el seguimiento de la formación por parte del alumnado.

Está previsto que se desarrollen hasta seis Programas específicos adaptados a seis sectores económicos distintos: Servicios, Comercio, Industria Manufacturera, Actividades Administrativas, Actividades Financieras y de Seguros y Agroalimentario.

El Programa incluye:

• Talleres prácticos de Realidad Aumentada, Virtual y Mixta y Tecnología Maker

• Un temario digital, interactivo y descargable

y con el apoyo de la INTELIGENCIA ARTIFICAL se tiene acceso a herramientas como:

• LENY, un asistente virtual que apoya al alumnado y lo guía durante todo el Programa;

• AURA, con el que las personas participantes entrenan sus habilidades en procesos de selección y en entrevistas personales;

• y MIRO, mural colaborativo que apoyará a los futuros expertos en digitalización de PYMES, para el desarrollo del Plan de Transformación Digital real de la PYME para la que trabajan o prestan sus servicios.

Se plantea una metodología de aprendizaje basada en Proyectos, en Retos, en el Pensamiento, en el Aprender Haciendo, en el Trabajo Colaborativo y la Gamificación. Y se pone a disposición del alumnado una Mediateca con artículos, vídeos y audios, con ejemplos de éxito de transformación digital de empresas reales de todo el mundo.

Se puede consultar más información de la edición con fecha de inicio 5 de noviembre en Cangas del Narcea y Vegadeo, para el occidente de Asturias, vieod, Grado y Avilés del Programa generación Digital para personas autónomas y PYMES, en este ENLACE, reservar plaza y resolver dudas con el equipo de orientadores del Programa Generación Digital en el teléfono 697 561 607 (también WhatsApp) o vía mail en el correo info@atugeneraciondigital.es.

Esta edición con fecha de inicio en Asturias el 5 de noviembre, del Programa Generación Digital, de la Escuela de Organización Industrial, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y Vegadeo, de la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano-APESA, la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea, la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, la D.O.P. Cangas, la Asociación InterEO, la Asociación de Comerciantes de Vegadeo – ASCOVE, la Asociación Siempre Grado, la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca – UCAYC, la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias la Asociación de la Prensa de Oviedo y el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias y la Concejalía de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, vía proyecto Oviedo Emprende.

