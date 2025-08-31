El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de parte del paseo de San Juan de La Arena, en Soto del Barco. LVA

El paseo de San Juan de La Arena se modernizará el año que viene

El Ayuntamiento de Soto del Barco acaba de licitar el proyecto de reordenación del espacio, donde se ubicarán pistas de petanca y el parque biosaludable

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:11

El paseo marítimo de San Juan de La Arena, en el concejo de Soto del Barco, cambiará próximamente su imagen. Así lo proyecta la licitación ... del contrato para la ordenación del paseo marítimo y el entorno del puerto, un proyecto que se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad y que cuenta con un presupuesto de 37.329,33 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  7. 7 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    El Tartiere volvió a rugir de alegría
  10. 10

    El Ayuntamiento de Siero decreta el «cierre inmediato» del vivero de Piñera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El paseo de San Juan de La Arena se modernizará el año que viene

El paseo de San Juan de La Arena se modernizará el año que viene