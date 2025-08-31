El paseo de San Juan de La Arena se modernizará el año que viene

El paseo marítimo de San Juan de La Arena, en el concejo de Soto del Barco, cambiará próximamente su imagen. Así lo proyecta la licitación ... del contrato para la ordenación del paseo marítimo y el entorno del puerto, un proyecto que se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad y que cuenta con un presupuesto de 37.329,33 euros.

La reordenación del paseo marítimo y su entorno, en el que se ubican Puerta del Mar, Centro de Interpretación de la Ría del Nalón y Oficina de Turismo Municipal, plantea una obra completa de toda la senda peatonal. El objetivo es fomentar «la creación de espacios donde puedan desarrollarse actividades al aire libre muy cerca de los principales centros turísticos de la localidad».

Se prevé actuar en dos zonas clave. Por un lado la zona norte, con 550 metros cuadrados de superficie y por otro, entre la acera del vial de la calle La Galerna y la escultura 'Barco de Rubén Darío' de una superficie de 95 metros cuadrados.

Las obras consistirán principalmente en el cambio de pavimento a lo largo del paseo, el rebaje de bordillos, la colocación de papeleras y la instalación de una fuente. Así mismo, en la zona verde se instalarán dos pérgolas con el fin de dotar de sombra a los usuarios. Bajo estas se colocarán los aparatos de gerontogimnasia que actualmente están colocados en una zona próxima al cementerio.

Por otro lado, también se habilitará una zona para instalar pistas de petanca, algo que los vecinos venían tiempo pidiendo al Ayuntamiento. Frente a las pistas se colocarán dos bancos para los usuarios y se delimitará con un seto la totalidad de la zona de juego, con plantas 'photinia' con el propósito de integrar las pistas en zona verde.

Las obras, no obstante, precisarán del visto favorable de Puertos y superar el informe de impacto ambiental. La reordenación de la zona servirá no solo para mejorar la imagen de entrada a la localidad, sino también para que los vecino, hosteleros y comerciantes disfruten de un espacio digno que atraiga a nuevos visitantes. El plazo de ejecución de los trabajos es de 6 meses y las empresas pueden presentarse hasta el 11 de septiembre.