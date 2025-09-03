El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rula de La Arena. J. M. Pardo

Polémica por el premio 'Angula de Oro' en Soto del Barco al otorgarlo dos entidades

La cofradía de pescadores falló el premio en abril y la agrupación San Juan de La Arena Sí lo registró después para Manuel José Fernández Faedo

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:53

Recibir un premio siempre debería ser motivo de alegría y de orgullo. Sin embargo, en San Juan de La Arena, en Soto del Barco, ... el premio 'Angula de Oro', otorgado el pasado fin de semana a Manuel José Fernández Faedo, conocido como 'Manolo el fíu de la reina', ha sido motivo de polémica.

