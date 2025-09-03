Polémica por el premio 'Angula de Oro' en Soto del Barco al otorgarlo dos entidades

Recibir un premio siempre debería ser motivo de alegría y de orgullo. Sin embargo, en San Juan de La Arena, en Soto del Barco, ... el premio 'Angula de Oro', otorgado el pasado fin de semana a Manuel José Fernández Faedo, conocido como 'Manolo el fíu de la reina', ha sido motivo de polémica.

La agrupación de electores San Juan de La Arena Sí, a través del concejal Jaime Fernández, hijo del premiado, registró el pasado mayo el nombre del premio para «reconocer y rendir homenaje a todas aquellas personas o instituciones que, con su trabajo y dedicación, han demostrado un cariño verdadero e incondicional hacia San Juan de la Arena».

No obstante, un mes antes, la Cofradía de Pescadores de la localidad habría acordado otorgar la 'Angula de Oro' al director general de pesca, Francisco González. El premio estaba previsto ser entregado bien en el inicio de la temporada de pesca de la angula bien en el acto de presentación del Festival de la Angula, cuyo impulsor fue precisamente Manuel Fernández Faedo en los años 80.

Desde el gobierno de Soto del Barco señalan que el tema es ajeno al Ayuntamiento aunque no dudan en mostrar su malestar por la situación ya que consideran que «podrían otorgar el reconocimiento como ente privado, pero en ningún caso en representación de ninguna institución».

El premio a Fernández Faedo, padre del actual concejal de la agrupación, Jaime Fernández, fue entregado en un acto celebrado el sábado en el Hogar del Jubilado de La Arena. Desde San Juan de La Arena Sí justificaron el galardón por ser una persona «profundamente vinculada a la hostelería, la cultura popular y la identidad local, y que ha llevado siempre el nombre de nuestro pueblo con orgullo».

Jaime Fernández, concejal de San Juan de La Arena Sí, señala que el premio se encuentra «pendiente de registro. Están todos los trámites en proceso». «Es un tema que teníamos desde que formamos la agrupación. se dio la casualidad de que el primer premiado es mi padre pero no es solo cosa mía, se hizo en votación con los miembros de la agrupación», dice.