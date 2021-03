Barbón: «Que la gente se olvide de visitas y fiestas en Semana Santa» El presidente del Principado considera «muy probable» que haya una cuarta ola y pide a los concejos que «no caigan en la euforia» tras salir del nivel de riesgo extremo «porque como se sale, se entra» El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, en el ayuntamiento. / ARMANDO ÁLVAREZ EL COMERCIO Gijón Lunes, 1 marzo 2021, 13:50

Ha sido categórico desde hace días, pero este lunes lo ha vuelto a ser. Asturias no tendrá una Semana Santa «festiva». El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recalcado nuevamente, este vez en Luarca, que «no vamos a vivir una Semana Santa como se vivió la Navidad, no vamos a caer en los mismos errores. Que la gente se olvide de visitas o de fiestas. No se van a relajar las medidas«. El presidente se desplazaba hasta el occidente para participar en una visita al bosque jardín de la Fonte baxa, en Luarca, con motivo de su reapertura al público, y previamente se reunía con el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

En esa visita se le volvió a preguntar al presidente por la situación de la pandemia en Asturias, un año después de detectarse el primer caso en la región. Barbón cree que «es muy probable que llegue una cuarta ola, pero queremos hacer todo lo posible para evitarlo». Especial atención presta el presidente a las personas mayores porque «la vida de cualquier persona mayor de Asturias es tan valiosa como la mía. Por eso tenemos que aprender de los errores de la Navidad». Ha insistido también «nos esperan meses muy duros. Hay que evitar nuevos contagios y aumentar el ritmo de vacunación. La última semana hemos visto una meseta (en lo que a la evolución epidemiológica se refiere) y no nos ha gustado«. Por ello, ha lanzado una advertencia a los concejos: «No pueden caer en la euforia. Igual que se sale del 4+, se entra».

Otro de los temas sobre los que ha vuelto a pronunciarse el presidente es el tema de las manifestaciones del 8-M. Ha insistido en que el Gobierno de Asturias las prohibe y que él mismo no participarán en ninguna marcha o concentración presencial. «No está la situación epidemiológica para manifestarse públicamente».