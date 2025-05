Barbón: «Lo del infierno fiscal asturiano es un chiste, Asturias es un paraíso fiscal»

«Lo del infierno fiscal asturiano es un chiste. Lo que hay en Asturias es un Paraíso Fiscal». Desde hacía dos años, no participaba ... Adrián Barbón en las conferencias que organiza Nueva Economía Fórum en el Hotel en el Hotel Ritz, ahora explotado por la cadena Madarin Oriental. En esta nueva cita llegó para hacer balance del ecuador de su segundo mandato al frente del Principado. Y multiplicó los titulares. Además de defender la vía fiscal asturiana, criticada por la oposición en la Junta también se mostró partidario por «apostar sin complejos la inversión en defensa», criticó «las decisiones injustificables de Trump», calificó de «exterminio» los ataques de Israel sobre Gaza; rechazó «la OPA del BBVA al Sabadell» y quiso enterrar la otrora calificada como leyenda urbana: la fuga de asturianos a Madrid. «Asturias es una tierra de oportunidades. En estos momentos, vienen a vivir al Principado más personas desde Madrid que asturianos se van a la capital». En clave política regional, dejó claro que «volveré a presentarme a la Presidencia del Principado» y no se olvidó de su oponente, el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo. Sin citarle, habló de él como «el portavoz provisional del PP, ya que desde que llegué al Principado he conocido cuatro».

Ese es un resumen apresurado de una cita que duró casi hora y media. Fue Adrián Barbón presentado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien recordó que ella tiene «raíces asturiana» y confesó que Barbón «representa lo que yo admiro en política», a la vez que confirmó que «Asturias ocupa un lugar preferente en la inversión en defensa».

Unas palabras que agradeció Barbón y que sirvieron para comenzar con la inversión en defensa una charla a la que asistieron, además de Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez; el exministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra; la exministra Reyes Montoro, los presidentes de las cámaras de Comercio de Gijón y Oviedo, Félix Baragaño y Carlos Paniceres; el presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, el empresario asturiano Blas Herrero y el padre Ángel, entre muchas otras personalidades.

Ante ellos pidió «dejar atrás el lamento permanente» y sacó pecho ante la gestión de su equipo. «En 2024 la inversión en innovación creció un 28%, la segunda comunidad en crecimiento y solo una décima por debajo de la primera. Del empleo creado, el 30% lo es en sectores ligados a la innovación y a la tecnología. En 2019 solo había dos centros de I+D, hoy son 16» y sentenció que «el sector de la defensa es clave. Lo decimos sin ningún complejo. En este mundo tan cambiante, en el que se han roto los consensos del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos extendió un manto protector sobre Europa. Ahora ese manto ya no está. Hay que invertir para protegerse, no para atacar». Y recordó las dos guerras que más titulares generan en este momento. «La situación de Ucrania es dantesca. Hemos visto como Putin se ha reído de Trump«, y »lo que está pasando en Gaza. Es un exterminio y la sociedad occidental no puede mirar para otro lado«.

En clave económica también recordó que «hoy, tres de cada cinco barcos que se construyen en España llevan el sello asturiano, de Gondán y Armón», citó a Ence en Navia y a las industrias agroalimentarias. «Asturias es una tierra de oportunidades», defendió. En esa línea, quiso acabar con la otrora 'leyenda urbana', la fuga de asturianos en busca de empleo a Madrid. «El flujo de personas entre Madrid y Asturias se ha invertido. A partir de 2020 se dijo que íbamos a perder población y, sin embargo, la estamos ganando».

Una reversión que le sirvió para recordar que «Asturias es la única comunidad con educación pública gratuita de 0 a 3 años y la única en la que un alumno puede realizar todos sus estudios, hasta los universitarios, sin que le cueste un euro», y para rechazar las críticas a la vía fiscal asturiana. «No es cierto que Asturias sea un infierno fiscal. Eso es un chiste. La de Asturias es un Paraíso Fiscal, como somos Paraíso Natural», bromeó. Sin embargo aportó cifras para confirmar que, sonrisas aparte, «Asturias es la comunidad con mayor número de deducciones». Y empezó a enumerar: «Una familia de clase media tiene deducciones de 2.100 euros. Eso no hay comparativa que lo resista. Y para jóvenes, tenemos 2.000 euros». Y puso ejemplos.

«Un joven soltero con ingresos de 28.000 euros paga de IRPF 2.055 euros en Galicia. En Asturias, 729,86 ¡Toma infierno fiscal!»

«Voy a leer la única chuleta que traigo», dijo mientras sacaba el único papel que manejó durante toda la charla. «Un joven de 28 años, soltero, con ingresos anuales de 28.000 euros, pagaría 2.055 euros en Galicia. En Asturias, 729,86». Lo mismo ocurre «con un trabajador especialmente cualificado que fije su residencia en Asturias. Con ingresos de 50.000 euros, sin cargas familiares y 41 años de edad, en Galicia pagaría 5.454; en Cantabria, 5.000; en Asturias, 3.638 euros. Toma infierno fiscal». Ídem situación para las parejas con dos hijos, ingresos de 30.000 euros y 41 años de edad del declarante. «En Galicia, paga 2.000 euros. En Asturias, 1.183 euros. ¡Toma infierno fiscal! Asturias, Paraíso Fiscal!», sentenció.

En la columna del haber también sitúa «la responsabilidad como comunidad», ya que, recordó, «tanto con la covid como con el apagón, en Asturias tomamos decisiones de gestión. En ningún caso pasamos a nivel 3 de emergencia y lo hicimos con absoluta lealtad a la Constitución y a las leyes». Además de defender la condición «de un estado federal», puso sobre la mesa que el cambio del modelo de financiación autonómica «no puede basarse en la población, sino en el coste de los servicios públicos».

Sin trenes bajo coste ni relevo generacional en la pesca

Una intervención que llevó al presentador del acto a espetar a Barbón «¡Qué hábil es usted, señor Barbón!», aunque no dudó en seguir preguntando por los problemas de la región. No negó el líder socialista que existan, aunque cree que el principal «es el miedo al cambio, que forma parte del ser humano».

«Las políticas injustificables de Trump ponen en riesgo 7.500 empleos en Asturias»

Entre los problemas, volvió a señalar a Trump, «con sus decisiones absolutamente injustificables. Un día anuncia aranceles, al siguiente, cambia de criterio... Eso puede poner en riesgo 7.500 empleos en Asturias».

Como también ve «preocupante» la OPA «del BBVA sobre el Sabadell. Nosotros ya hemos dicho que no estamos de acuerdo, porque la concentración bancaria supone cerrar oficinas y perder empleo». Y reconoce que la competencia de la alta velocidad tardará en llegar, pero tira balones fuera sobre el retrasos en la liberalización del servicio. «El problema está en que para que entren operadores privados tienen que tener vehículos que puedan utilizar la vía. Hoy por hoy, esos vehículos solo los tiene la pública. Esa inversión está atascada, hasta de cuatro años para la entrega de pedidos». En su resumen, insistió, «el problema no está en que el Gobierno liberalice, sino en que las empresas no tienen material rodante».

Problemas también reconoció en el sector pesquero, «pero por falta de relevo generacional», algo que comienza a paliarse «con la llegada de trabajadores migrantes». También en el campo hay falta de relevo, «pero tenemos un banco de tierras para recuperar las de los profesionales que abandonen la explotación», y también hay problemas en la mina. Cinco muertos en la de Cerredo el pasado 31 de marzo.

Sobre ese asunto, desmintió Adrián Barbón que el PSOE haya puesto impedimentos para la constitución de una comisión de investigación en la Junta. «Soy nieto e hijo de mineros y el compromiso que adquirimos fue investigar hasta el final. Reforzamos los medios de la Justicia y hablamos con el ministerio para incrementarlos. Y abrimos dos investigaciones. Una, la minera, integrada por expertos, y otra en la Administración, que es como una especie de asuntos internos que la chequeará de arriba abajo. Y garantizo que lo que salga de esa inspección irá a misa».

A donde no irá él es a Madrid. «El portavoz provisional del PP, que ya he conocido cuatro desde que soy presidente, siempre me dice que me vaya a Madrid. Creo que el que quiere irse es él. Yo estoy en Asturias y seré el candidato a la Presidencia del Principado en 2027».