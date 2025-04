Barbón: «La investigación del accidente de Cerredo no puede verse afectada por cuestiones partidistas»

Noventa minutos después de que Covadonga Tomé compareciera en la Junta General para anunciar que apoyará la comisión de investgación del accidente en la mina de Cerredo ... , en el que fallecieron cinco mineros, el presidente del Principado hacía lo propio a pocos metros de allí, en la sede de Presidencia. Su rueda de prensa estaba convocada para informar de las medidas que Asturias pondrá en marcha para contrarrestar los efectos que la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump tendrán en las empresas asturianas, pero también para dar cuenta de las investigaciones abiertas por la tragedia de Degaña, los cambios en el Gobierno derivados de la dimisión de la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, y la posición que finalmente adopta respecto a la comisión de investigación por parte de Tome.

Adrián Barbón no quiso valorar la decisión de la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, porque de ello son los partidos los que tienen que hacerlo, «no el Gobierno», pero sí reiteró cuáles son los «ritmos» del Ejecutivo de coalición (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies), «que estan ligados a líneas de investigación abiertas»: la que lleva a cabo la comisión de seguridad de minas; la investigación de servicio que ha puesto en marcha el Principado para determinar qué errores se han cometido y la judicial, que ha asumido el Juzgado de Cangas del Narcea. Son tres líneas de investigación claves que permitirán «conocer toda la verdad», por lo que, sin referirse a la comisión parlamentaria directamente, «no pueden verse afectadas por cuestiones partidistas».

Tres líneas de investigación

El presidente del Principad pide, por ello, que se deje trabajar a quienes están llevando a cabo las citadas líneas de investigación «con rigor» y afirmó que las conclusiones a las que lleguen serán «con la máxima contundencia para llegar hasta el final y saber la verdad». En ese «hasta el final» no sólo se refiere a esclarecer las causas del fatal accidente que causó la muerte a cinco mineros, sino también qué es lo que ha fallado en los controles llevados a cabo en la Consejería de Industria y depurar las responsabilidades que sean necesarias. «Todo esto es lo que el Gobierno de Asturias y la mayoría social de izquierdas quiere», afirmó Barbón.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico y desde el martes pasado su socio, IU-Convocatoria por Asturies, han venido manteniendo, considera que la comisión de investigación parlamentaria que se pondrá en marcha «no busca esclarecer la verdad, sino que se utiliza para desgaste del Gobierno. Es lo único que la derecha y la extrema derecha quiere».

Tampoco quiso el presidente del Principado valorar el ofrecimiento que Covadonga Tomé ha hecho a las fuerzas progresistas para que la presidencia de esta comisión de investigación la ostente ella para, como había dicho hora y media antes, «no se convierta en el circo que quiere la derecha». Como tampoco analizó lo paradójico que supone que la diputada del Grupo Mixto apoye su creación a la vez que pide a quienes no la apoyan su apoyo para presidirla. «Eso lo decidirán los grupos, el Gobierno no puede posicionarse al respecto», dijo. No obstante, recalcó el riesgo que supone para las investigaciones iniciadas que esta comisión «se convierta en el circo que pretenden».